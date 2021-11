Magic The Gathering Secret Lair: annunciato il crossover con Arcane 

Wizards of the Coast, divisione di Hasbro, Inc ha annunciato due nuovi drop di Magic: The Gathering Secret Lair in un crossover con Riot Games per festeggiare il lancio di Arcane: League of Legends, la nuova serie animata ambientata nell’universo di League of Legends. Questi drop a tempo limitato saranno in vendita dal 29 novembre al 23 dicembre e saranno disponibili nel set carte di Magic: The Gathering che verranno presentati nelle prossime settimane, dopo la conclusione della serie animata. Potete trovare maggiori informazioni su Secret Lair sul sito ufficiale. Di seguito la dichiarazione di Chris Cocks, Presidente di Wizards of the Coast:

Siamo entusiasti di collaborare con Riot Games su due drop di Secret Lair per festeggiare il lancio di Arcane, la serie animata di League of Legends. Introdurre i marchi più amati dai fan nel multiverso di Magic è un modo innovativo per dare vita al nostro gioco in nuovi ed entusiasmanti modi, adatti sia ai fan di vecchia data che ai nuovi giocatori.

Oggi i fan hanno ricevuto un’anteprima di alcune delle carte di Secret Lair x Arcane, incluse delle terre particolarmente curate di Magic: The Gathering che raffigurano i luoghi e i momenti più importanti della serie animata, come Piltover, la Città sotterranea e altri ancora.

Di seguito la dichiarazione di Brandon Miao, Responsabile delle esperienze su più prodotti e delle collaborazioni per Riot Games:

In Riot X Arcane, abbiamo cercato dei modi per portare i fan di Arcane oltre lo schermo digitale dando loro qualcosa da poter stringere tra le mani. Da grandi fan di Magic e considerato quanto ammiriamo il duraturo e profondo rapporto che Wizards of the Coast ha stretto con i propri fan, questa è stata un’opportunità straordinaria per collaborare con Secret Lair.

Magic: The Gathering Secret Lair x Arcane e Secret Lair x Arcane: Lands saranno prenotabili a partire dal 29 novembre, al prezzo di26,46 € per le non foil e 35,28 € per le foil.