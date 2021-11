Arcadia Fallen: disponibile da ora su Steam

Arcadia Fallen è la nuovissima visual novel di debutto della software house danese Galdra Studios. Il titolo, che vi avevamo presentato all’inizio di questo mese, è uscito ieri sera sullo store digitale di Valve, Steam. Non lasciatevi sfuggire questa bellissima esperienza di gioco di ruolo che combina una splendida estetica anime di ispirazione giapponese con un’incantevole narrazione scandinava.

Il giocatore di Arcadia Fallen ricoprirà i panni di un giovane apprendista alchimista che è involontariamente legato a uno spirito malvagio. Improvvisamente trascinato in una guerra tra l’umanità e la magia, deve unirsi a un gruppo di improbabili eroi per sfuggire al proprio destino, sperando di salvare il mondo lungo il percorso.

Ecco che cosa ha affermato Daniel Svejstrup Christensen, ovvero il produttore di Galdra Studios:

Realizzare un gioco che tratta di intimità è stato incredibilmente difficile, e non si ha modo di sapere se ci si è riusciti, prima che i giocatori possano sperimentare il gioco in prima persona. L’accoglienza finora è stata travolgente, e abbiamo già avuto notizie di giocatori che hanno riso e pianto durante il gioco. È un tale sollievo non solo sperare, ma sapere di aver creato qualcosa di così speciale.