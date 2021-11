Battlefield 2042: due nuovi aggiornamenti in arrivo

DICE rilascerà un piccolo aggiornamento prima del lancio di Battlefield 2042. Questa patch avrà lo scopo di risolvere alcuni dei problemi che i giocatori hanno dovuto affrontare. Con le modifiche i nomi degli alleati che vengono visualizzati correttamente quando li guardi e una skin Boris guadagnata da Mastery Progression ora chiamata Gator. Per maggiori informazioni trovate le note complete della patch qui. Di seguito una panoramica:

Correzioni, modifiche e miglioramenti

DICE ha anche confermato che saranno rilasciati altri due aggiornamenti. Il primo mira a fornire correzioni e miglioramenti basati sul tempo di gioco dalla settimana di accesso anticipato, mentre il secondo sarà più grande e corposo. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona che segna il ritorno dell’iconica guerra totale della serie. In un futuro prossimo in cui il mondo è stato trasformato dal caos, adattati per vincere in campi di battaglia dinamici con l’aiuto della tua squadra e di un arsenale all’avanguardia. La nuova generazione delle popolari modalità Conquista e Sfondamento si svolge sulle mappe di Battlefield più grandi di sempre, con supporto fino a 128 giocatori. Vivi l’intensità della guerra totale su mappe caratterizzate da condizioni meteo dinamiche ed eventi spettacolari.