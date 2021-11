Dying Light 2 Stay Human: la data di lancio è confermata

Dopo aver discusso di contenuti che arriveranno postumi al lancio di Dying Light 2 Stay Human, Techland si è sbilanciata con altre informazioni inerenti alla data d’uscita che sappiamo essere il 4 febbraio 2022. Si tratta di una scadenza che verrà rispettata dalla software house? Ecco che a rispondere è subentrata l’azienda stessa.

Techland, infatti, a proposito di Dying Light 2 Stay Human, si è soffermata sul posticipo che la sua opera ha subito qualche mese fa. Originariamente, il sequel di Dying Light (2015) doveva uscire nel mese di dicembre 2021, finestra di lancio che venne ridefinita e spostata al mese di febbraio 2022.

A proposito dei ritardi di sviluppo, Tymon Smektala si è spiegato in un modo inequivocabile:

Le possibilità che si verifichi un altro ritardo sono pari a zero.

Smektala, poi, si è fermato a riflettere sulle motivazioni che hanno spinto Techland a posticipare l’uscita di Dying Light 2 Stay Human:

C’erano un paio di ragioni che ci hanno spinto a rivalutare la data d’uscita. Prima fra tutte è stato il COVID-19, anche se non gli vorrei attribuire tutte le colpe, soprattutto perché tutti noi abbiamo dovuto affrontarlo e affrontare le lotte che si sono generate dalla pandemia.

Smektala crede che il motivo che ha più inciso sul ritardo di produzione sia riconducibile alla natura non lineare del gioco. Essendo un’action ambientato in un mondo open-world, le attività secondarie non mancheranno. Techland, quindi, quando si è decisa a perfezionare ulteriormente il prodotto, è come se si fosse ritrovata a dover “aggiustare” più giochi contemporaneamente, proprio a causa della numerosità di attività che offrirà il sequel di Dying Light.

Dying Light 2 Stay Human è attualmente alle fasi finali di sviluppo, così da essere in grado di rispettare la finestra di lancio precedentemente fornitaci, ovvero quella del 4 febbraio 2022, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.