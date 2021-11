Age of Empires IV: pubblicati i dettagli della road map 2022

Age of Empires IV all’inizio di quest’anno, e sembra che abbia avuto un successo piuttosto grande nel processo. Il titolo continuerà ad aumentare il proprio successo grazie al supporto post lancio previsto dalla società. Age of Empires è uno dei franchise per PC più amati in circolazione e la sua eredità nel genere strategico parla da sé. Anche se Microsoft ha mantenuto la fan base della serie negli ultimi anni con remaster che ricevono regolarmente aggiornamenti di contenuto per la serie.

Tramite il blog ufficiale di Xbox, è stata pubblicata l’attuale road map fino alla primavera del 2022. Per maggiori informazioni sulla road map potete visitare il sito ufficiale qui, per dettagli più approfonditi. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Uno dei giochi di strategia in tempo reale più amati di sempre torna alla sua antica gloria con Age of Empires IV, mettendoti al centro di epiche battaglie storiche che hanno plasmato il mondo. Age of Empires IV è un gioco di strategia in tempo reale evoluto per una nuova generazione, e porta con sé modi innovativi, oltre a quelli consueti, di espandere il tuo impero in vasti paesaggi con la strabiliante nitidezza del 4K.



Caratteristiche

Immergiti nella storia

Il passato è il prologo che ti trasporta in una ricca cornice storica che comprende 8 diverse civiltà di tutto il mondo, dagli Inglesi ai Cinesi, fino al Sultanato di Delhi, nel tuo viaggio verso la vittoria. Costruisci città, gestisci risorse e guida le tue truppe in battaglie terrestri e navali in 4 campagne distinte con 35 missioni che coprono un arco di 500 anni di storia, dal Medioevo fino al Rinascimento.

Scegli la tua strada verso la grandezza con figure storiche

Vivi le avventure di Giovanna d’Arco nella sua lotta contro gli Inglesi, oppure comanda le possenti truppe mongole mentre Gengis Khan va alla conquista dell’Asia. La scelta è tua e ogni decisione che prenderai determinerà l’esito della storia.

Age of Empires IV è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.