Marvel’s Guardians of the Galaxy: arriva il Ray Tracing su PS5 e Xbox Series X

Marvel’s Guardians of the Galaxy è stata una vera e propria sorpresa per la maggioranza di videogiocatori che, si sono affacciati a questo titolo senza crearsi troppe aspettative. Ebbene, il titolo si è dimostrato un prodotto molto curato in ogni sua parte, dall’estetica alla regia e alla narrazione.

Eidos Montreal, tuttavia, nonostante l’accoglienza positiva del pubblico e della stampa specializzata (anche noi ne abbiamo svolto una recensione), desidera ancora apportare qualche altra miglioria alla sua opera. La sua patch più recente, infatti, introduce diversi e notevoli miglioramenti. Vediamo quali cambiamenti ha introdotto l’aggiornamento in questione (versione 1.05 su PS4 e PS5; versione 1.6 su Xbox One; versione 2.6 su Xbox Series X/S).

Il più notevole miglioramento è riconducibile all’introduzione della modalità con ray-tracing per le versione current-gen di Marvel’s Guardians of the Galaxy, ovvero su PlayStation 5 e Xbox Series X. Contemporaneamente, su Xbox Series S si è inserita la modalità che permette una limitazione del frame-rate tra i 30 e i 60 FPS. La versione per PlayStation 4, invece, ha applicato migliorie alle prestazioni del titolo.

Quest’ultima patch, infine, ha rimosso qualche bug che impediva la normale fruizione del gioco e ha apportato miglioramenti significativi alla stabilità generale dell’opera. Per vedere le note della patch, vi consigliamo di recarvi a questo indirizzo. Inoltre, vi ricordiamo che Marvel’s Guardians of the Galaxy è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.