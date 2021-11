Mario Kart Live: il nuovo update introduce lo split-screen

Mario Kart Live Home Circuit, il racing game in realtà aumentata di Nintendo che consente di guidare gli iconici kart tra i mobili di casa tua, ha ricevuto un nuovo ed importante aggiornamento. Questo update porterà il gioco alla sua versione 2.0 e aggiungerà la modalità multiplayer, con tanto di schermo condiviso.

Ciò consentirà ai giocatori una sola console Nintendo Switch per controllare due kart differenti (prima, invece, era necessario far connettere ed interagire due Nintendo Switch separate). Non è tutto, però, per quanto riguarda l’aggiornamento 2.0.

La patch, infatti, ha introdotto anche una nuova modalità da giocare con gli amici! I giocatori, infatti, potranno cimentarsi nelle corse a staffetta, in cui dai 2 ai 4 giocatori coopereranno per tagliare il traguardo prima delle altre squadre. In questa modalità, i giocatori utilizzeranno un solo veicolo e prenderanno parte ad una gara costituita da ben 8 giri di uno stesso tracciato.

La versione 2.0 presenterà ai fan di Mario Kart Live anche un nuovo torneo nella sezione “Gran Premio”: il “Trofeo Luigi“, il quale permetterà di avere accesso a inediti oggetti dediti alla personalizzazione dei tracciati.

Il “Trofeo Luigi” sarà costituito anche da tre nuovissime piste: “I prati dei mulini a vento“, “Broadway” e “Il giardino di Re Boo“. Arrivando a qualificarsi in posizioni piuttosto alte, il giocatore sbloccherà il kart di Luigi, chiamato “Poltergust“.

L’ultimo aggiornamento importante che aveva subito Mario Kart Live era stato lo scorso luglio, in cui il gioco il gioco aveva ricevuto l’update 1.1.0. Vi ricordiamo che il racing game in realtà aumentata è attualmente disponibile su Nintendo Switch.