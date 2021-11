Genshin Impact: lanciata l’iniziativa su Twitch “Adventurers Guild”

Genshin Impact si unisce a Twitch per portare “Adventurers’ Guild on Twitch” alla community. L’action RPG sarà disponibile dal 25 novembre all’8 dicembre sul principale servizio di live streaming con l’obiettivo di fornire agli spettatori di Twitch esclusivi item di gioco per supportare gli streamer di Genshin Impact. Durante la campagna di due settimane, i fan saranno premiati con Wings of Feasting – un Wind Glider in edizione limitata – e altre ricompense in-game, tra cui anche 2 mesi di abbonamento, quando si ritroveranno a supportare gli streamer.

Per richiedere i premi, cerca il tag ‘Wings of Feasting’ su Twitch a partire dal 25 novembre alle ore 01:00 italiane. La campagna fa parte del continuo impegno di Genshin Impact per costruire una comunità più vivace per i creatori di contenuti, i fan e i giocatori su Twitch. Genshin Impact ha lanciato uno Streamer Partner Program a lungo termine per incoraggiare contenuti di alta qualità generati dagli utenti e i loro collaboratori con ricompense, merchandise, collaborazioni e maggiori opportunità di comunicare con gli sviluppatori. Oltre 200 streamer del programma sono stati invitati a partecipare alla campagna “Adventurers’ Guild on Twitch”.

Già a partire dalla sua prima uscita, a settembre 2020 su PlayStation, PC e mobile, Genshin Impact ha registrato un enorme successo e popolarità. Grazie alla collaborazione con Twitch, avrà modo di entrare in contatto diretto con la sua community e i fan, in un’ottica di condivisione continua e appassionata.