King of Seas: disponibile l’update Monsters

Da oggi 18 novembre è disponibile l’aggiornamento Monsters in King of Seas, titolo piratesco sviluppato dallo studio italiano 3DClouds e pubblicato da Team17.

L’aggiornamento introduce diverse nuove missioni in gioco che, una volta attivate, evocheranno mitiche creature marine tra cui un Basilisco, un Pesce Abissale, un Golem Maledetto e un Kraken, che i giocatori potranno combattere e saccheggiare. L’aggiornamento include anche squali guardiani e granchi che difendono il tesoro e i relitti delle navi, incontri amichevoli con balene e orche in mare aperto, requisiti modificati per alcune missioni che le rendono più facili da completare, supporto del mouse su PC in modo che i giocatori possano navigare nei menu, sparare con i cannoni e spostare la telecamera proprio con il mouse, e diversi miglioramenti generali alla qualità del gioco, per rendere l’esperienza di King of Seas migliore.

Nella pagina Steam del titolo potete vedere tutti i dettagli di questo nuovo aggiornamento attraverso la patch note, che mostra le nuove aggiunte e i diversi miglioramenti. Qui sotto vi lasciamo al trailer fatto uscire per l’occasione dal publisher sui canali social e vi rimandiamo, qualora lo vogliate, alla nostra recensione. Ricordiamo infine che Sea of Thieves è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Swtich.