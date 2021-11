Call of Duty Vanguard: gli sviluppatori ci parlano del comparto sonoro del gioco

L’acclamato franchise Call of Duty ritorna con Call of Duty: Vanguard. In questo nuovo capitolo i giocatori vivranno i fatici eventi della Seconda Guerra Mondiale attraverso gli occhi degli eroi che l’affrontarono. Sviluppata da Sledgehammer Games, la campagna Vanguard è una narrazione profondamente coinvolgente, con un gruppo di soldati selezionato provenienti da diversi paesi e con background differenti, uniti per affrontare la guerra, cambiarne le sorti, e anticipare quello che diventerà il combattimento delle forze speciali.

Il team di Sledgehammer Games e i suoi partner si sono impegnati per realizzare un gioco dalle qualità audiovisive incredibilmente coinvolgenti. Di seguito le cinque caratteristiche audiovisive innovative di Vanguard che permettono ai giocatori di vivere un’esperienza unica, in questo nuovo capitolo del franchise di Call of Duty:

Registrazione audio – Nessun campo d’aviazione è troppo lontano:

Per catturare la gamma di suoni presenti sui campi di battaglia di Vanguard, il team audio di Sledgehammer Games ha dedicato ore e ore a sessioni di cattura audio negli studi. Ha inoltre trascorso diversi giorni in luoghi remoti per catturare suoni individuali, tra cui un campo d’aviazione con autentici bombardieri in picchiata della Seconda Guerra Mondiale.

Il team di registrazione foley era sia a terra che sul velivolo, per catturare ogni ruggito del motore e ogni stridore nel cielo mentre sfrecciava in volo, potendo dare ai giocatori un impatto incredibile durante il gameplay.

Una colonna sonora davvero cinematografica:

Oltre agli effetti audio, per il gioco è stata creata una colonna sonora davvero memorabile, scritta dal compositore Bear McCreary, vincitore del BAFTA e creatore della colonna sonora di God of War del 2018 e delle musiche di The Walking Dead. McCreary ha rivelato che invece di arrangiamenti orchestrali completi, il suo approccio alla colonna sonora si è concentrato su ensemble di strumenti ad arco, stratificati con altri strumenti con microfono ravvicinato, per creare una sensazione di frenesia per l’audio del gioco, così come temi più cupi e crudi per riflettere al meglio il viaggio dei personaggi verso i diversi fronti della guerra. Il tutto è stato registrato presso i leggendari Abbey Road Studios di Londra.

Impatto visuale:

Dai fronti devastati dell’Europa ai deserti del Nord Africa, Vanguard presenta una campagna globale che tocca tutti i diversi campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Il team di Sledgehammer Games ha inserito moltissimi riferimenti visivi, per rendere ogni ambiente il più ricco e fedele possibile. Per esempio, quando gli incendi colpirono la costa occidentale degli Stati Uniti, sede di Sledgehammer Games, furono d’ispirazione per l’approccio visivo adottato durante la creazione del livello “Stalingrad Summer”, che vede il cecchino russo della Task Force One Polina Petrova difendere la sua patria di fronte a un’invasione tedesca.

Da una parte all’altra del mondo:

Oltre a una campagna cinematografica sui diversi fronti della Seconda Guerra Mondiale, Vanguard include la più grande gamma di contenuti Day One per qualsiasi modalità Multiplayer di Call of Duty, con ambienti dall’incredibile ricchezza visiva, creati dal team di Sledgehammer Games. I giocatori troveranno in tutto il gioco e in tutte le mappe ambienti distruttibili e creare un’esperienza ancora più reattiva e coinvolgente per i giocatori, definita dal Combat Pacing del gameplay tattico, fino al combattimento veloce e a tutto campo e veloce della modalità Blitz.

Da mappe come Gavutu nel Pacifico, a Stella Rossa in Russia alle mappe tedesche come Dome e Nido dell’Aquila, con molte altre in arrivo, Vanguard offre una quantità di scenari in cui gli Operatori potranno dare battaglia superiore a qualsiasi altro capitolo.

Sentire la potenza del Gunplay

Vanguard permetterà ai giocatori di vestire i panni di Operatori con provenienza e background differenti, in un’esperienza dove la vera forza bruta la fa da padrone. Il tutto è stato costruito su un motore sviluppato per alimentare Call of Duty: Modern Warfare del 2019. Il suono, l’impatto e la potenza delle diverse armi pesanti e leggere, soprannominate dagli sviluppatori “martelli” o “bisturi”, creeranno per i giocatori una delle esperienze di gioco più dinamiche ed emozionanti di Call of Duty, in tutte le modalità di Vanguard.