MultiVersus: annuncio ufficiale del fighting game free-to-play con i personaggi Warner Bros.

Dopo i leak dell’ultimo periodo, Warner Bros. Games ha annunciato ufficialmente MultiVersus, un nuovo picchiaduro free-to-play con combattimenti 2 vs. 2 a squadre ed un roster in continua espansione di personaggi che arrivano da diversi universi targati WB. Sviluppato da Player First Games, MultiVersus è previsto per l’uscita in tutto il mondo nel 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC con pieno supporto al cross-play, server dedicati e stagioni piene di contenuti. La pre-registrazione per i prossimi playtest è disponibile ora sul sito ufficiale del gioco.

MultiVersus presenterà una varietà di eroi e personaggi con cui fare squadra o contro cui competere in battaglie epiche, tra cui Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC Super Heroes & DC Super-Villains); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom e Jerry (Tom and Jerry); Jake The Dog e Finn The Human (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe); una creatura originale chiamata Reindog; e molti altri in arrivo. Potete vedere il roster completo sul sito ufficiale.

Caratterizzato da partite con una forte enfasi sul gameplay cooperativo online, ogni combattente sarà dotato di un profondo set di meccaniche di combattimento che rendono unico il gameplay 2 vs 2. Questo consente ai combattenti di sfoggiare set di mosse personalizzabili che si combinano in modo dinamico a quelle degli altri personaggi, mentre si affrontano per primeggiare. Da Wonder Woman e il suo Lazo della verità che viene abbinato inaspettatamente a Shaggy con il suo proiettile sandwich, all’abilità di Arya Stark di cambiare faccia usata per completare la visione laser di Superman: l’impossibile diventa possibile grazie a sorprendenti combinazioni e abbinamenti di squadra. Le divertenti sfide multigiocatore possono avere luogo all’interno di vari ambienti reimmaginati che provengono da mondi incredibili, come la Batcaverna, la casa sull’albero di Jake e Finn e molti altri. MultiVersus includerà anche intensi scontri 1 vs 1 e una modalità tutti contro tutti per 4 giocatori dove solo un combattente rimarrà in piedi.

Qui sotto potete vedere il trailer di presentazione, spiegato da Tony Huynh, co-fondatore e director di Player First Games.