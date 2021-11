Halo Infinite: 343 Industries migliorerà la progressione per il battle pass nel multiplayer

Il multiplayer free-to-play di Halo Infinite è stato lanciato in beta pochi giorni fa proprio in occasione dei 20 anni di Xbox. L’accoglienza per il multiplayer è stata ampiamente positiva, ma anche così, molti hanno sollevato problemi con la progressione del Battle Pass in particolare, che è stato criticato per essere troppo lento e non solo.

343 Industries ha recentemente detto che stava ascoltando il feedback per lo stesso e cercando modi per risolvere i problemi, e sembra che siano pronti a fare i primi passi su questa strada. Nel corso delle ultime ore, su Twitter, il Community Manager, John Junyszek, ha rivelato alcune “regolazioni mirate” che 343 Industries farà alla progressione del Battle Pass di Halo Infinite nel corso di questa settimana, che comporterà diversi cambiamenti.

Per cominciare, verranno aggiunte le sfide “Play 1 Game”, che permetteranno ai giocatori di fare progressi consistenti nel Battle Pass semplicemente giocando delle partite. Inoltre, 343 sta anche “correggendo i bug e rimuovendo alcune sfide settimanali” sulla base del feedback dei giocatori, il che permetterà di progredire più velocemente con le sfide settimanali in particolare.

Junyszek dice che quando l’aggiornamento sarà attivo (la cui data esatta non è ancora stata condivisa), tutti i progressi fatti dai giocatori verso le Sfide settimanali saranno resettati, anche se per compensare ciò, la Ricompensa finale per questa settimana – il Visore Sigil Mark VII – sarà data a tutti coloro che accederanno al gioco tra il 23 novembre e il 30 novembre. Infine, anche i doppi incrementi di XP sono stati modificati, e ora dureranno un’ora invece di 30 minuti.

Secondo Junyszek, questa serie di cambiamenti rappresenta “solo il primo passo” nello sforzo di 343 Industries di evolvere e migliorare il sistema, anche se avverte che “ci vorrà del tempo”.

Halo Infinite vedrà il lancio della sua campagna per giocatore singolo e il lancio completo del suo multiplayer per Xbox Series X/S, Xbox One e PC l’8 dicembre.