Empire of Sin: trailer di lancio per Make it Count

Svelata a maggio, da oggi 18 novembre è disponibile Make it Cont, la nuova espansione di Empire of Sin. Per questo Paradox Interactive ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del nuovo DLC del gioco sviluppato da Romero Games, attraverso la pagina Steam:

Non c’è un modo solo per costruire un impero! Make It Count è la prima grande espansione per Empire of Sin, che aggiunge un nuovo boss giocabile al gruppo delle canaglie di Chicago: Maxim Zelnick, il “Risolutore della mafia”. Zelnick ha in serbo per te nuove abilità di combattimento, nuovi talenti e diverse soluzioni per espandere il tuo impero. Insieme a lui, avrai a disposizione la professione da gangster del Risolutore, il racket di strozzinaggio, missioni aggiuntive, armi, eventi e molto altro.