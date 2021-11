Sifu: quest’oggi si mostra a noi con grosse novità

Ci sono grosse novità da parte di Sloclap: Sifu è stato anticipato! Il titolo, mostrato già in diversi eventi quali lo State of Play, il Future Games Show 2021 e IGN Expo 2021 quest’oggi si rivela a noi con tre nuovi trailer ricchi di novità.

La prima riguarda la data di uscita. Il titolo, in programma per il 22 Febbraio 2022, verrà rilasciato in anticipo, l’8 febbraio 2022. Questo sembra però applicarsi solo alle versioni per PS4 e PS5.

Ma le sorprese non sono finite qui, e infatti quest’oggi ci viene mostrato anche un video riguardante le meccaniche di gioco, alcune molto simili al loro precedente titolo, Absolver!

Oltre a parare gli attacchi, i giocatori possono anche schivare colpi più pesanti, accovacciandosi, appoggiandosi o saltando (a seconda della natura dell’attacco). Proprio come in Absolver, si possono equipaggiare varie tecniche con diverse proprietà come flessioni, colpi e stordimenti.

Mentre si infliggono danni e si parano i colpi di un avversario, il loro equilibrio complessivo diminuisce; rompendolo completamente ci è permesso di eseguire una takedown finisher. Lo stesso vale anche per noi; sarà infatti più conveniente evitare i colpi piuttosto che pararli.

La buona notizia è l’ ambiente stesso, che può essere usato a nostro vantaggio. Sarà possibile utilizzare oggetti comuni , che però tra le nostre mani possono diventare delle vere armi letali. In battaglia, una meccanica fondamentale sarà il focus; questa capacità ci permetterà di selezionare un determinato punto del nostro avversario sferrandogli un colpo letale.

Come sappiamo, nel Kung Fu ci vogliono anni per apprendere determinate tecniche; ebbene sarà cosi anche nel titolo. Quando ci troveremo davanti a nemici impossibili od orde, è meglio non temere la morte, ma anzi accoglierla senza timore.

Nel titolo, grazie alle capacità di un pendente speciale, la morte è un punto di stallo. Quando moriamo possiamo spendere i nostri punti per apprendere abilità sempre più forti; in alcuni scontri potrebbe permetterci di prendere abilità utili per vincerli. Ovviamente, però, tutto ha un prezzo. Ogni nostra morte porterà via con se anni della nostra vita, facendo risorgere il personaggio con anni extra.

L’età è un elemento fondamentale; essere vecchi ci renderà dei veri maestri, ma ci renderà anche più fragili di un giovane guerriero. Arrivati ad una certa età sarà impossibile tornare indietro, anche per noi

Ricapitolando il titolo uscirà l’8 Febbraio 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5, la versione PC disponibile solo su Epic Games invece sarà disponibile dal 22 Febbraio 2022