Milestone e Feld Entertainment annunciano Monster Energy Supercross The Official Videogame 5

Milestone e Feld Entertainment sono felici di annunciare Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5.L’ultima versione del videogioco Supercross più amato e realistico di sempre sarà disponibile il 17 marzo 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC STEAM. La versione PlayStation supporta l’aggiornamento gratuito da PS4 a PS5, mentre la versione Xbox la feature Smart Delivery.

La modalità Carriera è stata rinnovata ed ora è più reale e coinvolgente che mai, i giocatori possono iniziare come dilettanti nella 250SX Futures Class mentre mirano a raggiungere le vette della gloria come Pro. Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 introduce anche il Rider Shape System, una feature esclusiva per la modalità Carriera che influenzerà le prestazioni dei piloti in caso di cadute o lesioni. L’allenamento e il completamento di compiti specifici sono la chiave per recuperare rapidamente e far riprendere il tuo pilota per essere sempre al top della forma!

Con Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 i giocatori potranno godere di una nuova esperienza di gioco, arricchita da moto a 2 tempi, ora disponibili in ogni modalità di gioco. E per i nuovi arrivati, la Future Academy fornirà tutte le informazioni necessarie per muovere i primi passi nel mondo del Supercross. Questo tutorial amichevole insegnerà ai giocatori le basi del Supercross per aiutarli a scalare la classifica da principiante a professionista; fornisce anche molte opzioni in-game che renderanno le gare accessibili a tutti, che influenzeranno il recupero del flusso, lo sterzo assistito e molti altri aspetti tecnici, con l’obiettivo di creare un’esperienza di gioco adatta ad ogni tipo di giocatore!

Anche il Track Editor è tornato per permettere la creazione di piste, insieme ad una nuova feature: Rhythm Section Editor. I giocatori potranno combinare e abbinare moduli preesistenti per progettare complesse sezioni di binari prefabbricati che poi possono condividere con la community.

E dopo lo strepitoso successo della passata edizione, torna The Track Editor Contest, dove un altro giocatore avrà la possibilità di creare una traccia e partecipare al contest. Gli utenti avranno la possibilità di vedere la propria creazione replicata nella vita reale e far parte del Campionato Ufficiale 2022. Questa caratteristica unica rappresenta un’opportunità irripetibile nell’industria dei videogiochi: una pista digitale progettata da un giocatore sarà percorsa da veri piloti nel 2022 durante il Monster Energy AMA Supercross Championship.

Che ne dici di correre con gli amici o da solo in un nuovo, straordinario ambiente open world? Compound è la risposta, con nuovi tracciati, diverse sfide incrociate e oggetti da collezione per sbloccare gears aggiuntivi. Il multiplayer online per la prima volta presenta il matchmaking cross-gen e porta la sfida su scala mondiale. Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 include anche lo split-screen, per giocare con gli amici direttamente sul divano!

Dopo l’incredibile successo della passata edizione, anche il campionato E-sport torna con Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5, spingendo i giocatori a usare tutte le loro abilità e attitudini per diventare una leggenda nell’eSX Championship sponsorizzato da Yamaha!

