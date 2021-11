PG Esports: un 2021 da non dimenticare

Con un mercato sempre più in crescita e sempre più persone che si stanno appassionando ai videogiochi competitivi, gli Esports stanno diventando una realtà sempre più popolare. PG Esports in questo rappresenta un punto fermo in Italia che permette a tutti i nuovi e vecchi fans di seguire i propri show esportivi preferiti.

La società italiana dedicata al gaming e Tournament Organizer di moltissimi eventi su scala nazionale ha dimostrato in questo 2021 di non essere interessata soltanto ai tornei o all’intrattenimento, bensì anche a temi molto più di rilievo per la società con format come In My Shoes, che verrà trasmesso sul canale Twitch di Beyond PG, uno show che nasce con l’obbiettivo di approfondire argomenti come la diversità e l’inclusione all’interno del mondo videoludico, cercando di portare il pubblico a mettersi nei panni di qualcun altro, “nelle sue scarpe”, e comprendere così più a fondo realtà diverse dalla propria.

Durante quest’anno PG Esports si è riconfermata come leader nel mercato dell’intrattenimento esportivo in Italia, superando molti dei record di audience del settore. Dopo un 2020 con 249 giorni di attività sui canali Twitch e un totale di 3.78 milioni di ore di contenuti visti, il trend della società continua a migliorare. Nel 2021 lo streaming dei Worlds 2021 di League of Legends, presentato per la prima volta in Italia da una donna, Giulia “Juniper” Migliore, ha toccato un picco di 42.331 viewers contemporanei (+56% rispetto al 2020) e 3.488.099 visualizzazioni totali, raddoppiando le cifre sui minuti di visualizzazione rispetto al 2020.

Oltre ai campionati competitivi ormai più che conosciuti, come League of Legends e Rainbow Six Siege, PG Esports nel 2021 e 2022 continuerà a migliorare, arricchendo sempre di il palinsesto introducendo l’Italian Rocket Championship di Rocket League, la cui finalissima si è tenuta, oltre a molti altri eventi sportivi targati PG, durante la Milan Games Week & Cartoomics 2021.

Con sponsor del calibro di Intel, Vigorsol, Gillette, Buddybank e Adidas, PG Esport si è anche affermata come tournament organizer ufficiale di Epic Games, Riot Games, Ubisoft, Electronic Arts e Konami. La società italiana, come il mondo degli esports, è ancora all’inizio e ha il potenziale di far provare a molte più persone tutte le emozioni che ci ha fatto sentire fino ad ora, con tornei, attivazioni in loco ed eventi dal vivo.

Tutte le informazioni su PG Esport sono disponibili sul sito ufficiale.