King of Fighters XV: arriva finalmente la beta!

Ci sono grosse novità da parte di SNK su the King of Fighters XV. Il titolo, mostrato anche durante il Tokyo Game Show, inizia a scaldare il palcoscenico grazie ad un open beta, disponibile da questo weekend

Sin dal debutto nel 1994, la serie di picchiaduro KOF ha emozionato i giocatori di tutto il mondo grazie ai suoi personaggi accattivanti e a un sistema di gioco unico. Dopo sei anni dall’ultima uscita, il nuovo KOF XV supera tutti i suoi predecessori in termini di grafica, sistemi ed esperienza online!

Il titolo ha ovviamente anche una trama, molto avvincente, che riprende da dove era terminata nel titolo precedente, grazie alla modalità Storia. Questa volta, la trama raggiuge un apice esplosivo!

La Beta sarà disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4 e presenterà il crossplay tra entrambe le console. I partecipanti potranno affrontarsi sia in modalità online (casual match, room match) che offline (versus, training, tutorial) e non avranno bisogno di un abbonamento PlayStation Plus per giocare.

La Open Beta sarà disponibile dal

20 novembre alle 4:00 – 22 novembre alle 15:59

La beta ovviamente non avrà tutto il roaster di personaggi giocabili, ma bensi solo alcuni quali

Dolores

Shun’ei

Kyo Kusanagi

Iori Yagami

Chizuru Kagura

Yashiro Nanakase

Shermie

Chris

Per chi non lo sapesse il titolo in fase di sviluppo è confermato per il 17 febbraio 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC su Steam e Epic Games.