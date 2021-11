Human Fall Flat: preparatevi ad esplorare il laboratorio

L’editore internazionale 505 Games , assieme al partner Curve Games e allo sviluppatore No Brakes Games , ha oggi migliorato la versione iOS e Android del puzzle platform Human Fall Flat, aggiungendo il nuovo livello “Laboratorio”.

Curve Games e No Brakes Games continuano a celebrare i loro fan incredibilmente creativi con questo livello creato da “Buler”, vincitore del Worldwide Workshop. Come 18° livello in questo titolo top 10 best-seller del 2020 sull’Apple App Store, Laboratorio si distingue per la sua esplorazione sperimentale del magnetismo e l’elettricità.

Gironzola nel laboratorio segreto pieno di nuovi aggeggi dimostrando gli esilaranti e caotici risultati di questi concetti scientifici. Riunisci fino a tre amici e utilizza le braccia dei tuoi adorabili personaggi per interagire con questi esperimenti, ognuno dei quali aggiunge una nuova sfaccettatura al caratteristico gameplay basato sulla fisica.

“Il livello di Buler è uno dei preferiti dai fan di Human Fall Flat su PC, quindi siamo più che felici di introdurlo oggi nella versione mobile,”

ha dichiarato Gary Rowe, VP del Franchise di Curve Games

. “Abbiamo intenzione di continuare a far crescere il successo di No Brakes Games con aggiornamenti post-lancio ancora più fantastici nel corso del prossimo anno”.

Il titolo è disponibile in versione mobile su iOS e Android, ma è anche disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).