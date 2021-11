Valorant Champions Tour: rivelati i gruppi e il format

L’inizio del Valorant Champions Tour 2021 è segnato per l’1 Dicembre e, a meno di 2 settimane dall’inizio della competizione, Riot Games ha annunciato il format e i gruppi del torneo.

Il format sarà lo stesso del VCT Master Three di Berlino. Quattro gruppi formati da quattro team si scontreranno in un girone di eliminazione dove due squadre saranno eliminate, mentre le altre andranno nel primo e nel secondo playoff ad eliminazione diretta.

Secondo quanto dichiarato da Riot Games, i gruppi sono stati sorteggiati in base alla posizione raggiunta nelle competizioni Challenger e al livello della propria regione. Inoltre nelle fasi a gironi non sarà possibile avere due team della stessa regione in un singolo gruppo, infatti tutti i team da EMEA, Nord America, Asia meridionale e Brasile sono stati separati in gruppi diversi.

I gruppi che andranno a comporre le fasi a gironi del Valorant Champions Tour sono:

Gruppo A : Acend, Team Envy, Vivo Keyd, X10 Esports

Gruppo B : Sentinels, Team Liquid, FURIA, KRU Esports

Gruppo C : Gambit, Crazy Raccoon, Team Secret, Team Vikings

Gruppo D: Vision Strikers, Fnatic, Cloud9, Full Sense

Le squadre che passeranno la fase a gironi saranno sorteggiate per vedere chi affronteranno, gli accoppiamenti saranno tra i team classificati primi nei loro gironi contro coloro che si sono classificati secondi, proseguendo con un torneo ad eliminazione diretta. Tutti le serie saranno disputate al meglio delle 3 partite, ad eccezione della finale che si terrà il 12 dicembre e che sarà al meglio di 5.

Il primo match del Valorant Champions Tour di Berlino comincierà alle 15 CET di mercoledì 1 dicembre con i Vision Strikers che sfideranno i Full Sense.