WWE 2K22: tutte le migliori innovazioni in arrivo!

2K Games è uno dei developer leader nel settore dei giochi sportivi, e sta per salutare l’arrivo del nuovo capitolo di una delle sue serie di punta: WWE 2K22. Prima ancora che il titolo dedicato al wrestling arrivi sul mercato il prossimo marzo, 2K ha deciso di rendere note le dieci principali innovazioni che troveremo nel nuovo capitolo, condividendo una lista che non potrà che entusiasmare i fan.

La prima novità riguarderà un motore di gameplay completamente ridisegnato. Visual Concepts ha riprogettato il motore di gioco e di animazione da zero per far sentire ogni tuffo, kickout e finisher come se i giocatori fossero seduti a bordo ring a WrestleMania. Una differenza palpabile, che i giocatori potranno provare non appena prenderanno in mano il controller.

Ulteriori novità riguardano i controlli di gioco. Quest’anno lo schema è incredibilmente intuitivo ed è stato configurato per garantire ai giocatori un maggior controllo su ogni mossa. WWE 2K22 è diventato dunque facile da giocare, pur consentendo un’alta espressione di abilità

I fan saranno felici di constatare che la grafica del titolo è mozzafiato. WWE 2K22 vanta la migliore grafica di sempre nel franchise. La scansione e le animazioni sono eseguite utilizzando lo stesso processo del solido franchise NBA 2K di Visual Concepts, il team ha revisionato l’illuminazione e riletto la grafica del gioco partendo da zero.

WWE 2K22 sarà inoltre il titolo più immersivo della serie. I giocatori verranno proiettati fuori dalla folla, direttamente sul ring, creando un’autentica atmosfera WWE in tutto il gioco. E non mancheranno nemmeno le nuove modalità, come WWE 2K Showcase, dove i giocatori potranno fare una passeggiata lungo il viale dei ricordi e rivivere le partite e i momenti più iconici di una leggendaria Superstar della WWE, o come MyGM, in cui i giocatori potranno creare la propria superstar, prenotare incontri, gestire contratti e dimostrare di avere ciò che serve per gestire il marchio di maggior successo nell’intrattenimento sportivo, o ancora come MyFACTION, una modalità in prima assoluta, che metterà i giocatori al comando della costruzione di una fazione leggendaria che potrà rivaleggiare con l’iconico nWo. I giocatori potranno raccogliere, gestire e aggiornare le Superstar, con eventi settimanali e aggiornamenti regolari

Un’ulteriore modalità che sarà presente nel titolo è MyRISE, che darà ai giocatori l’opportunità di sperimentare il viaggio di una Superstar WWE, dagli umili inizi come Rookie, alla fanfara trionfale come Superstar, fino a venire immortalato come Leggenda. Inoltre nuove storyline saranno disponibili sia per i MyPLAYER maschili che per quelli femminili.

Torneranno anche Universe Mode, offrendo ai giocatori più controllo che mai su marchi, PPV, risultati dei match, rivalità e molto altro; e la Creation Suite, in cui i giocatori potranno essere se stessi o qualcuno/qualcosa di completamente diverso, con tutti i tipi di opzioni selvagge ed elementi di fantasia: si potrà salire sul ring in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo.

Vi ricordiamo che WWE 2K22 è attualmente previsto in uscita per marzo 2022, su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC, e che ulteriori dettagli saranno rivelati il prossimo gennaio.