One Piece: il cast del live-action è già sul set?

È stata una settimana emozionante per i fan di One Piece. Mentre l’anime si prepara a festeggiare l’arrivo del suo episodio numero 1000, Netflix ha finalmente svelato il cast degli attori che interpreteranno i Mugiwara nell’attesissimo adattamento live-action della serie tratta dal manga di Eiichiro Oda.

E le novità non sembrano fermarsi qui, perché, stando a quanto scoperto dai fan, che hanno immediatamente iniziato a seguire i profili social di Inaki Godoy, Emily Rudd, Taz Skylar, Jacob Romero Gibson e Mackenyu, l’inizio della produzione e delle riprese della serie potrebbe essere molto vicina.

A quanto pare infatti gli interpreti dei pirati di Cappello di Paglia (fatta eccezione per il solo Mackenyu) sono già arrivati a Città del Capo, dove si svolgeranno le riprese del live-action e dove, negli scorsi mesi, alcuni fan avevano notato una nave dall’aspetto familiare in costruzione al porto. La nave aveva infatti tutto l’aspetto esteriore della Going Merry, la storica prima imbarcazione con la quale la ciurma di Monkey D. Luffy iniziò a solcare i mari al principio della sua avventura.

Con i produttori esecutivi dell’opera (tra cui Eiichiro Oda in persona) che potrebbero presto raggiungere la crew e il cast della serie, l’inizio dei lavori sul live-action di One Piece, potrebbe davvero essere alle porte. E i fan non vedono l’ora di scoprire se Netflix sarà in grado di adattare la magia di una delle serie più famose e di maggior successo dell’intero panorama manga e anime.