After the Fall: nuovi dettagli sul lancio e sui pre-order

Vertigo Games, software house di Koch Media specializzata in realtà virtuale, lieta di annunciare che per il titolo action FPS in realtà aumentata e in cooperativa a 4 giocatori, ovvero After the Fall, è prevista un’uscita multipiattaforma con pieno supporto al cross-play, fissata per il 9 dicembre 2021.

In occasione della comunicazione della data di lancio, Vertigo fa anche sapere che i pre-order per il gioco sono finalmente aperti. A partire da oggi, i giocatori possono prenotare After the Fall per ricevere uno sconto del 10% su tutte le piattaforme. Ad accompagnamento della notizia, la casa di sviluppo ha pubblicato un gameplay trailer che mostra una partita in cooperativa a 4 giocatori in esecuzione.

Il trailer, così, ha fornito un primo assaggio della modalità PvP, mostrandoci delle sequenze ricche di orde di nemici e una discreta varietà di armi da sfoggiare davanti alla minaccia. Ma non è finita qui, è stato rilasciato anche un video di gameplay che mostra la prima missione del gioco: Skidrow Harvest Run.

Oltre a queste informazioni strettamente inerenti al lancio dell’FPS, la software house si è espressa anche in merito all’edizione di lancio di After the Fall. La Launch Edition include l’accesso automatico alla Frontrunner Season, incluse nuove mappe e modalità di gioco, con ulteriori contenuti e aggiornamenti da annunciare. I giocatori che acquistano il gioco sulla piattaforma Quest acquisiranno automaticamente After the Fall sia su Quest 2 che su Rift tramite il cross-buy.

Ecco da cosa è costituita, invece, la Deluxe Edition, disponibile su Steam e per PlayStation VR:

Accesso automatico alla Frontrunner Season;

Artbook digitale;

Colonna sonora ufficiale;

Tema e avatar per PS4 (PlayStation VR);

Esclusiva skin Uncle Bob (Steam) o esclusiva skin Ultimate Buster (PlayStation VR).

I giocatori Steam che prenoteranno After the Fall riceveranno l’accesso garantito allo Steam Closed Playtest dalle ore 06:00 locali del 26 novembre fino alle 09:00 del 28

novembre 2021.