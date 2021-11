Story of Seasons Pioneers of Olive Town: disponibile dal 29 novembre la patch 1.1.0

Marvelous, XSEED Games e Marvelous Europe rilasceranno l’aggiornamento alla versione 1.1.0 per Story of Seasons: Pioneers of Olive Town il 29 novembre, che aggiunge Spirit Quests. Trovate le note complete della nuova patch qui. Il titolo recentemente ha superato il milione di unità vendute.

L’aggiornamento 1.1.0 aggiunge una serie di nuove funzionalità tra cui Spirit Quests, una serie di eventi e richieste impegnative per gli esperti di Olive Town con ricompense come nuovi abiti, acconciature e abilità agricole. Di seguito una panoramica del gioco:

Ispirato dai racconti dei giorni pionieristici del nonno, il protagonista decide di fare le valigie e lasciare il trambusto della vita cittadina per la frontiera di Olive Town. Quando arriva, incontra Victor, il sindaco della città e il vecchio amico del nonno che lo porta nella vecchia fattoria, bonificata dalla natura nel corso degli anni. Il protagonista è determinato a ridare vita al sogno del nonno e seguire le sue orme, rimboccandosi le maniche e mettendosi subito al lavoro. Olive Town, si trova a pochi passi dalla fattoria, ed è una città portuale costruita sulla punta di una penisola. Potrebbe essere una cittadina tranquilla, ma ospita tutta una serie di personaggi unici.



Caratteristiche principali

Coltiva la tua fattoria, coltiva la tua città : Addomesticate la natura selvaggia della penisola e costruite la fattoria da zero. Raccogliete ed elaborate materiali per soddisfare le richieste e migliorare l’infrastruttura di Olive Town.

: Addomesticate la natura selvaggia della penisola e costruite la fattoria da zero. Raccogliete ed elaborate materiali per soddisfare le richieste e migliorare l’infrastruttura di Olive Town. Meccanica semplice, gameplay profondo : Gli agricoltori Greenhorn possono stare tranquilli con il ritorno della modalità Seedling e della modalità normale . I giocatori veterani pronti a creare una loro vivace fattoria troveranno caratteristiche e strutture familiari con nuovi colpi di scena sugli elementi di gioco classici.

: Gli agricoltori Greenhorn possono stare tranquilli con il ritorno della e della . I giocatori veterani pronti a creare una loro vivace fattoria troveranno caratteristiche e strutture familiari con nuovi colpi di scena sugli elementi di gioco classici. Una fattoria dalle infinite possibilità: Ripulite il terreno, riparate vecchie strutture e posizionatene di nuove. Migliorate le abilità agricole e create una varietà di decorazioni e strutture.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town è disponibile per PC tramite Steam e Nintendo Switch.