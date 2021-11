Forza Horizon 5 supera i 10 milioni di giocatori

Forza Horizon 5 risulta davvero inarrestabile. In quanto a successo, il racing game di Playground Games sembra proprio non volersi fermare. Solamente la settimana scorsa, vi avevamo parlato dell’enorme successo del titolo, e di come avesse raggiunto il traguardo dei 6 milioni di giocatori totali in poco tempo dal lancio.

Forza Horizon 5 ha totalizzato la quota di 10 milioni di giocatori e a comunicarlo al pubblico è stato l’account Twitter ufficiale di Forza Horizon:

Questo successo strepitoso da parte dell’opera di Playground Games era tutt’altro che inaspettato: basti pensare che ancor prima che il gioco venisse lanciato ufficialmente, raggiunse un milione di giocatori grazie alla Premium Edition (che consentiva l’accesso anticipato al prodotto).

Durante il day-one, invece, Forza Horizon 5 tagliò il traguardo dei 3 milioni di giocatori, mentre il giorno successivo questi erano 4,5 milioni di utenti. Nel corso di quella seconda giornata di lancio, Phil Spencer (CEO di Xbox) constatò che si trattava del lancio più grosso per un titolo sviluppato in collaborazione con Xbox Game Studios.

Forza Horizon 5, ricordiamo, è attualmente disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC e, inoltre, aspettatevi nuovi contenuti aggiuntivi nel corso dei prossimi mesi (qui la nostra recensione).

Thank you to the more than 10M #ForzaHorizon5 fans for the biggest first week in @Xbox history and @XboxGamePass EVER. GG! pic.twitter.com/WXZawEvBkO

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) November 19, 2021