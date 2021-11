Deathloop: scopriamo le note della patch 1.2

Candidato ai The Game Awards come Gioco dell’Anno 2021, Deathloop ha lasciato stupiti molti giocatori che si erano rivelati scettici in merito al prodotto di Arkane Studios (che ha un nuovo capo) e Bethesda Softworks. L’FPS si è rivelato una delle più grandi sorprese di questo disastroso (in termini videoludici) 2021.

La trama gira attorno a Colt Vahn, un uomo che ha perso la memoria e che è rimasto incastrato in un loop temporale, al quale deve riuscire a sfuggire. A mettergli i bastoni tra le ruote, però, è Julianna Blake, un membro dei Visionari che proverà (e riuscirà più volte) ad uccidere Colt per evitare che questi sfugga al loop temporale.

Chiaramente, nonostante il grande impatto del gioco, soprattutto sul fronte narrativo, Deathloop non è risultato esente da difetti tecnici. Per mettere una pezza sopra queste problematiche, Arkane Studios ha deciso di diffondere qualche patch correttiva che elevasse la qualità complessiva dell’esperienza offerta ai giocatori.

La software house, infatti, ha pubblicato l’aggiornamento più consistente di sempre nella storia di Deathloop. L’update 1.2 coinvolge entrambe le edizioni del gioco, sia per PlayStation 5 che per PC. I miglioramenti riguardano un incremento qualitativo per quanto concerne l‘intelligenza artificiale degli NPC.

Altri cambiamenti, invece, hanno provveduto all’eliminazione di fastidiosi bug, alla correzione della stabilità generale, al miglioramento della grafica e a diverse modificazioni nelle meccaniche di invasione quando si gioca nei panni di Julianna. Sul fronte PlayStation 5, invece, Arkane ha introdotto due meccaniche particolarmente richieste dai fan: opzioni per il campo visivo e il motion blur.

Deathloop, ricordiamo, è attualmente disponibile su PlayStation 5 e PC. Le note della patch possono essere approfondite qui, sul sito ufficiale dell’opera.