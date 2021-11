Animal Crossing New Horizons: disponibile l’aggiornamento 2.0.2

Nintendo ha appena iniziato la distribuzione del un nuovo aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons, versione 2.0.2. Viene fornito con una serie di correzioni diverse per il gioco principale e il DLC Happy Home Paradise. Potete trovare le note complete della nuova patch qui. Di seguito una panoramica:

Problemi risolti

Risolto un bug che chiude il gioco quando il giocatore cerca di condurre Leif a scuola.

Risolto un problema che blocca il gioco quando si utilizzano più volte gli amiibo.

Risolto un problema di testo che prevede il rimborso delle miglia per la licenza Pro Decorating.

Risolto un bug relativo all’opzione Come funziona? che, se utilizzata durante la modalità multiplayer, blocca il gioco.

Risolto un bug che sovrappone Brewster al giocatore impedendoli di muoversi, durante il Tour in barca di Kapp’n.

Animal Crossing: New Horizons è disponibile per Nintendo Switch.