Phil Spencer sta rivalutando il rapporto con Activision alla luce delle recenti accuse

Tra accuse di molestie e di comportamenti tossici sul posto di lavoro, Activision Blizzard non se la sta spassando quest’anno. A dare il colpo di grazie, molto di recente, ci ha pensato Bobby Kotick, il quale è stato accusato di minacciare di morte i suoi dipendenti. É naturale che quando un’azienda si fa conoscere per queste problematiche gravi, le partner si dissociano. Questo è il caso di Phil Spencer e della sua amata Xbox.

Il boss di Xbox Game Studios, Phil Spencer, ha appena spedito un’email al suo staff, in cui ha espresso critiche nei confronti della situazione presente ad Activision Blizzard. Spencer si dice profondamente “turbato dagli eventi e da quelle azioni orribili” e che “questo tipo di trattamento nei confronti dei propri dipendenti non ha posto nel nostro settore”.

Secondo Spencer, Xbox starebbe rivalutando tutti gli aspetti della collaborazione che intrattiene con Activision Blizzard, nonché apportando correzioni e aggiustamenti proattivi, così da anticipare ed eliminare per tempo eventuali problemi simili. Che ciò significhi che finirà la collaborazione tra l’azienda di Phil Spencer e Activision?

Ecco quanto dichiarato a IGN da Phil Spencer e Microsoft:

Personalmente, ho valori forti che mi spingono ad vivere in un ambiente accogliente ed inclusivo per tutti i nostri dipendenti. Questa non è una destinazione, questo è un viaggio che durerà a lungo. Perché renderlo scomodo? Questa leadership è al fianco dei nostri team di sviluppo e li supporta nella creazione di un ambiente lavorativo stabile e più sicuro per tutti.