One Piece Red: il nuovo film anime arriverà nel 2022!

Non finiscono mai le buone notizie per i fan di One Piece in questi giorni. Con il manga di Eiichiro Oda che corre verso la conclusione dell’arco narrativo di Wano e della più grande guerra che si sia mai vista nella storia ultraventennale della serie, l’anime che è ormai prossimo a festeggiare l’arrivo del suo episodio numero 1000 e la serie live-action di Netflix che ha annunciato il suo cast ufficiale e che potrebbe essere prossima all’inizio delle riprese, nella giornata di oggi un’altro annuncio è arrivato a rischiarare la giornata dei fan dell’opera piratesca di Oda. Sembra infatti che One Piece Red, il nuovo film anime dedicato alla saga, sia in fase di lavorazione e che arriverà nel 2022.

L’annuncio è arrivato dal sito onepiece-film.jp, che non solo ha svelato che One Piece Red sarà il nuovo titolo della serie, ma ha anche svelato una data d’uscita, e cioè quella del prossimo 6 agosto 2022. E come se questo non bastasse, oltre all’annuncio ufficiale è arrivato anche un messaggio di Eiichiro Oda in persona, che ha rivelato che, esattamente come accadrà per il live-action Netflix, parteciperà al progetto come supervisore.

Pochissime le notizie sulla pellicola in sé. Per il momento i fan sanno soltanto che il regista dell’opera sarà Goro Taniguchi (Code Geass Lelouch of the Rebellion) mentre lo script sarà curato da Kuroiwa Tsutomu (One Piece Gold), mentre su ogni altro aspetto si possono soltanto fare congetture. Ad esempio basandosi sul titolo, One Piece Red, e sul logo che è stato condiviso, dove si possono notare tre “cicatrici” sulla lettera D, alcuni fan hanno supposto che il film potrebbe riguardare il personaggio di Shanks.

Ad ogni modo ci sarà presto la possibilità di scoprire di più. Con una data prevista d’uscita per l’agosto 2022 non passerà molto tempo prima che possiamo scoprire il primo trailer del film.