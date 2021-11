Cyberpunk 2077: CD Projekt RED non è interessata all’Xbox Game Pass al momento

Recenti voci nel corso delle recenti ore hanno suggerito che Cyberpunk 2077 potesse essere inserito all’interno dell’Xbox Game Pass. Un utente Reddit ha intravisto uno scorcio dell’action RPG open world della software house polacca nella recente pubblicità per il lancio della console Xbox Cloud Gaming, e dato il fatto che il servizio trasmette esclusivamente i giochi disponibili su Xbox Game Pass, molti hanno pensato che ciò significasse che l’opera fosse diretta al servizio in abbonamento di Microsoft.

Sembra, tuttavia, che non sia questo il caso. In una dichiarazione a VGC, un portavoce di CD Projekt RED ha detto che “non ci sono piani Game Pass per Cyberpunk 2077”. Naturalmente, questo non significa che non ci sia alcuna possibilità che ciò accada, ma almeno per ora, sembra che lo sviluppatore polacco non stia considerando un lancio del Game Pass per il suo travagliato RPG. Questo, naturalmente, è qualcosa che CDPR ha sostenuto da diversi mesi prima del lancio del gioco, quindi forse ci vorrà un po’ prima che lo sviluppatore cambi idea.

Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile per PS4, Xbox One, PC e Stadia. Il gioco verrà rilasciato nativamente anche su PS5 e Xbox Serie X/S il prossimo anno, mentre ulteriori aggiornamenti ed espansioni sono previsti per il 2022.