Halo Infinite Provato: abbiamo testato la Beta Multiplayer

Si corre al solito di continuo, in Halo Infinite. Eppure, in Infinite, si scatta evidentemente di meno. Sono cambiate un po’ le tempistiche, per quanto il feeling, in un intelligente incastro di nuove dinamiche e vecchi ricordi, ma anche di shooting appagante e gomitate d’altri tempi, regali suggestioni inedite, talmente carismatiche da far apparire il gameplay in beta dell’ultima fatica di 343 Industries una cosa quasi totalmente nuova. Se si preferisce, una cara, vecchia rivoluzione.

Halo Infinite: un nuovo, vecchio Halo

Lanciato a sorpresa come candelina più luminosa per i 20 anni di Xbox, la beta del multiplayer di Halo Infinite, in pochi giorni, ha stupito un po’ tutti. Non solo perché la serie, da tempo, sembrava aver perso un po’ appeal, ma anche perché Infinite, come produzione, appariva quasi ridimensionata, al netto di un reveal poco brillante e di uno slittamento lungo più di un anno. Le cose, però, cambiano. Per Xbox, negli ultimi 12 mesi, pure tanto. Le due console next-gen, Series S|X, godono dei favori di pubblico e critica, il Game Pass, da strano esperimento, si è affermato come servizio leader di un nuovo modo di intendere il media e la stessa industria. Lo stesso Halo Infinite, oggi, sembra un’altra cosa rispetto ad un anno fa. A dirlo, non solo i nuovi video sulla campagna, per un boost tecnologico evidente dai nuovi trailer, ma anche il provato, pad alla mano, di questo inaspettato regalo prenatalizio che Microsoft ha voluto estendere a tutti. Tutti per davvero, visto che la beta, anticipando il gioco completo, permette partite in cross play che abbracciano Xbox One, Serie e pure PC. E c’è già chi grida ad un ritorno in grande stile degli spartan, in attesa di Master Chief.

Insomma, per la Campagna bisognerà aspettare l’8 dicembre, ma, nel frattempo, la Stagione 1 di Infinite, “Eroi di Reach”, è già installata sulla Series X redazionale, accumulando in una manciata di giorni un bel po’ di massacri, bandiere rubate, teschi custoditi e aree di conquista. Diciamo subito che il giudizio, limitato per ovvi motivi, è assolutamente positivo. Il feeling “crock’n’roll” infuso nei pad, nel nostro caso, e su mouse e tastiere è convincente, rispetto della saga e dei giocatori senza restare arroccato nel passato. Qualcosa, in 343 Industries, si è voluto rischiare, ma con intelligenza e mestiere. Allo stesso tempo, ci sarebbe piaciuto che un gameplay così “croccante” fosse stato sin da subito supportato da un sistema di progressione meno pigro e che, al momento, odora troppo di shopping selvaggio, ad ogni modo limitato all’estetica e incapace, quindi, di discriminare in alcun modo. Anche questi dubbi, però, dovrebbero essere nuclearizzati con l’uscita ufficiale, quando il giocatore, quello bravo, dovrebbe essere “premiato” in maniera più coerente, più giusta e corretta. Almeno, queste sono le promesse, persino anticipate con le prime modifiche apportate in queste ore. D’altro canto, Halo Infinite sarà, per DNA, una creatura in continua evoluzione e costante mutamento. Ci aspettiamo, insomma, tante novità sia prima che dopo l’uscita dalla beta, anche a fronte di una prima stagione destinata ad accompagnarci fino al prossimo maggio.

Come si gioca

Il multiplayer di Infinite, quello vero, è cristallizzato nelle modalità competitive e classificate, anche su larga scala con la Big Team Battle che porta su mappe piuttosto enormi ben 24 giocatori rispetto ai 16 del passato. Di certo, tutto funziona bene sul fronte della fluidità. Nonostante le generosità degli spazi e l’affollamento a schermo, non siamo mai e poi mai incappati in rallentamenti o lag di sorta. L’esperienza è stata sempre perfetta, con qualche dubbio circa la guidabilità dei veicoli. Allo stesso tempo, proprio la tipologia delle varie modalità, che richiedono sempre un coordinamento con gli altri 11 giocatori che compongono la propria squadra, rappresenta un invito alla prudenza. Meglio, quindi, non lanciarsi in giudizi troppo entusiastici sul design prima di aver metabolizzato, già nel prossimo futuro, pregi e difetti della Grande Battaglia a Squadre proposta da Infinite. Diverso, invece, il discorso delle arene classificate, ovvero mappe più piccole e compatte che, chiaramente, ereditano i pregi tecnici della BGB, se possibile persino ampliati in alcuni aspetti. Tecnicamente, a nostro parere, Infinite fa vedere i muscoli. Risoluzione, animazioni, ma anche il level design.

Tutto bello da vedere, tutto particolarmente appagante da giocare. Il gunplay, nonostante qualche apertura al puntamento arrivata forse in soccorsi dei giocatori console, è quello che ci si aspetterebbe da un qualsiasi Halo. Sì, anche un Halo made in Bungie. La deambulazione per le mappe, invece, è pure meglio. Le animazioni degli Spartan sono state completamente riscritte, regalando sì un tocco nostalgico agli amanti del sacro trittico composto da granata, sparo, gomitata, ma fornendo nuovi e più eleganti spunti di gameplay. tanto per essere chiari, nonostante si giochi sempre come un Halo, Infinite è diversa. Il movimento degli Spartan è più agile e veloce, così come i salti, solo singoli, sono evidentemente più “alti”. Ridotto, invece, lo scatto. Questo si traduce in un ripensamento degli scontri 1 vs 1, ma anche nella rilettura di situazioni ben più insidiose, ovvero quando ci si ritrova in inferiorità numerica in uno spazio comunque ridotto. Fondamentalmente, la corsa continua intorno alla mappa a caccia di nemici da abbattere funziona decisamente meno, perché minore è lo scatto e minore, pure, le possibilità di “sfuggire” ad un secondo nemico. Di certo, rispetto ad altri FPS, Infinite richiede sempre una certa aggressività nell’approccio, premiando il rischio e penalizzando, invece, atteggiamenti troppo prudenti. Cambia, però, la proporzione tra le due fasi. Una via di mezzo, quindi, che pone comunque in primo piano l’importanza del corpo e delle granate, ma anche di armi e gadget sparsi per la mappa di gioco. Chiaramente, le diverse modalità che si alternano nelle classificate fanno di tutto per mescolare le carte, in un mazzo reso ancor più variegato dall’assenza di alcune abilità che avevamo assimilato con Halo 5, su tutte la schivata o le possibilità offerte dal jet pack, completamente scomparso. E allora, hai voglia a recuperare rampini e altri “giocattoli”: il gameplay di Infinte, dopo un accurato processo di sottrazione, è semplicemente più snello e asciutto. La modalità principe resta, sempre e comunque, il Massacro a Squadre, con due team contrapposti a caccia dell’ultima kill. Eppure, l’ennesima sensazione è che la nuova “mobilità” abbia giovato proprio ai momenti più “giovani” del pacchetto, con le 7 mappe disponibili che sembrano disegnate apposta per catturare una bandiera, custodire un teschio infuocato o, appunto, conquistare le varie zone neutre disseminate nell’arena. Il risultato visivo e artistico, in costante movimento, è notevole.

Data d’uscita: 8 dicembre 2021

Piattaforme: Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Sviluppatore: 343 Industries

Publisher: Microsoft

Mentre i primi Spartan scorrazzano lungo la mappa, e non vediamo l’ora di sbloccare nuove e più lucide corazze, si sprecano effetti ed esplosioni, luci ed ombre, dettagli piccoli e grandi. Se il multiplayer di Guardians, oltre un lustro prima, fece storcere il naso nonostante i 60 FPS, oggi la situazione, almeno su Series X è diversa. E a quei già citati muscoli, ecco mescolarsi una visione artistica ben definita, che rende ancora più uniforme la visione di 343 Industries. Già nel multiplayer. E a questo punto, nonostante cose da raccontare in questi primi giorni di nuovo Halo ce ne sarebbero ancora tante, preferiamo fermarci qui, in attesa di alternare alle arene un nuovo viaggio in compagnia di John, lo Spartan 117.