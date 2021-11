Star Wars The Old Republic: l’espansione Legacy of Sith arriverà il 14 dicembre

Oggi, la data di uscita della prossima espansione di Star Wars: The Old Republic , Legacy of the Sith , è stata rivelata durante un livestream con il team di sviluppo, sarà il 14 dicembre. Il livestream ha anche mostrato i contenuti in arrivo per Legacy of the Sith, i quali comprendono contenuti legati alla storia per scoprire il piano finale del Sith rinnegato, Darth Malgus, stili di combattimento che incrementano ulteriormente le opzioni del giocatore e una varietà di aggiornamenti di qualità della vita.

Il lancio di Legacy of the Sith segna l’inizio della celebrazione del decimo anniversario del gioco, che durerà per tutto il 2022. L’ultima espansione di Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith, continuerà a costruire sulla trama massiccia e dinamica di Star Wars, inviando i giocatori in una campagna militare per assicurare un pianeta vitale per la loro fazione mentre scoprono il piano finale del rinnegato Sith, Darth Malgus.