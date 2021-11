Monster Rancher 1 & 2 DX: il torneo ha inizio

Quest’oggi KOEI TECMO GAMES ci fa un regalo inaspettato; ben 20 anni dopo il suo rilascio sta per tornare nei nostri schermi Monster Rancher 1 & 2 DX !. Ne fa il grande annuncio Kazumi Fujita, creatore del titolo .

Alzati, allenati e combatti come nell’originale! È possibile acquisire, allenarsi e combattere con tutti i tipi di mostri, proprio come nei giochi originali . Inoltre, è possibile usufruire delle funzionalità online per acquisire nuovi mostri e competere in rete.

Una delle caratteristiche più uniche del gioco originale era la possibilità di acquisire mostri attraverso l’inserimento di altri cd; bene, questa meccanica è stata sostituita con un nuovo database musicale che può essere utilizzato per generare mostri cercando i titoli dei CD.

In occasione del ritorno del videogame è stato indetto il “Monster Koushien World Battle’‘, un torneo mondiale senza esclusioni di colpi

” “Sto progettando di tenere un torneo mondiale come quelli che abbiamo eseguito in Giappone”,

ha detto il produttore esecutivo Kazumi Fujita in un comunicato stampa.

“Non abbiamo mai gestito un torneo come questo al di fuori del Giappone. Questo è uno sforzo per permettere a tutti in tutto il mondo di partecipare e decidere chi è il numero uno al mondo. Dall’uscita originale di Monster Farm in Giappone e di Monster Rancher a livello globale, ho sempre sognato di gestire un torneo mondiale. Sono molto entusiasta di vedere questo sogno diventare una realtà”