Riot Games rivela il nuovo presidente degli Esports

Riot games ha ufficialmente annunciato che il Capo Globale degli Esports, John Needham, è stato promosso al ruolo, appena creato, di Presidente Esports. Questa scelta non rappresenta soltanto un cambio di nome per il ruolo assegnato all’ex sviluppatore, ma anche una creazione di un nuovo dipartimento che unificherà tutte le operazioni dei diversi giochi competitivi di Riot Games.

La promozione, oltre a rendere Needham senior executive della società, lo metterà a capo delle operazioni di supervisione di leghe esportive, teams, giocatori e diversi eventi maggiori.

A seguito quanto dichiarato da Nicolo Laurent, CEO di Riot Games:

Gli esports possono dare l’esperienza più interconnessa e immersiva ai milioni di players amanti dei nostri giochi in tutto il mondo e stiamo facendo in modo che sia la nostra scommessa più importante fino ad ora.

La guida e la lungimiranza di John Needham per il business degli esports ci hanno aiutato a far crescere la nostra community esponenzialmente negli anni. Per questo sono felice di annunciare ufficiale il dipartimento Esports di Riot Games, con John che fa riferimento direttamente a me, per aiutare a guidare questa grande e coraggiosa attività che renderà ancora migliore l’essere giocatori.