Thymesia: liberà la piaga per salvare il mondo

Quest’oggi Team17 e Overborder Studio hanno annunciato l’action RPG Thymesia. Il titolo, ancora in fase di sviluppo, si mostra a noi in un trailer mozzafiato. Ambientato in un mondo straordinariamente bello, dalle sfaccettature dark.

Il titolo segue il misterioso Corvus, una entità metà umana e metà corvo, mentre cerca di mettere insieme i suoi ricordi perduti, nel tentativo di salvare se stesso e il regno che una volta chiamava casa.

Con un combattimento punitivo incentrato sulla capacità di Corvus di rubare le armi della peste nemica, usandole per se stesso; parate perfette, schivate dinamiche e attacchi aggressivi sono al centro delle sfide che il titolo ha da offrire.

Impadronisciti della piaga dei terribili boss che affronterai e sfruttane il potere come un’arma. Da’ loro un assaggio della loro stessa medicina: è l’unico modo per sopravvivere in questo regno ormai devastato.

Trasformati nel corvo durante le battaglie. Lancia le tue piume come pugnali ed elimina i nemici con l’agilità di un rapace.

Potenzia e modifica le tue armi e i tuoi movimenti. Plasma il tuo stile di gioco e preparati ad affrontare le sfide che ti attendono.

Recupera i tuoi ricordi nel corso dell’avventura. Le scelte che compi e gli oggetti che raccogli ti permetteranno di accedere a diversi finali. Rimetti insieme i pezzi della tua vita e scopri la tua verità.