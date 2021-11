Battlefield 2042: il gioco è finalmente uscito

Ci siamo, e anche voi sicuramente ci siete: Battlefield 2042 è finalmente uscito su PlayStation, Xbox e PC in tutto il mondo, e la guerra sta per arrivare più devastante che mai. Si tratta di un nuovo esperimento per il franchise, siccome in termini di tempo sono passati molti anni cronologici, ma la fiamma del conflitto è rimasta più accesa che mai, e i ragazzi di DICE sono sicuri di aver fatto la mossa giusta. La narrazione di Battlefield 2042 sarà raccontata in un modo nuovo per il franchise, offrendo ai giocatori un mondo coinvolgente visto attraverso gli occhi degli Specialisti, mentre sopravvivono alla più grande crisi di rifugiati nella storia dell’umanità e combattono per un posto a tavola in questo nuovo mondo. I giocatori possono ora mettersi nei panni di uno dei 10 specialisti rafforzati dalla battaglia, che sono tutti dotati di un proprio tratto speciale e di una specialità unica, così come di un equipaggiamento completamente personalizzabile. Come Specialisti, i giocatori avranno accesso a un arsenale all’avanguardia di armi, equipaggiamenti e veicoli da utilizzare in battaglia, fornendo loro una ricchezza di opzioni per trovare la combinazione strategica perfetta che si adatti a loro e alle loro squadre. Gioca con stile e raggiungi la vittoria sul campo di battaglia. Questo stile di costruzione del mondo in Battlefield 2042 è accattivante per i giocatori che danno la priorità alla narrazione, così come per quelli che vogliono preoccuparsi quanto basta per ottenere un ulteriore godimento dell’esperienza multiplayer. Inoltre, non mancano le modalità multigiocatore, di cui abbiamo:

All-Out Warfare, la quale ospiterà fino a 128 giocatori per mappa.

la quale ospiterà fino a 128 giocatori per mappa. Battlefield Portal, dove si potranno customizzare le mappe a proprio piacere.

dove si potranno customizzare le mappe a proprio piacere. Hazard Zone, Una nuovissima modalità a quattro giocatori, basata sull’estrazione, dove i giocatori costruiscono squadre uniche basate sulle qualità individuali di ogni specialista e sui loro stili di gioco con l’obiettivo di recuperare le unità dati sparse sul campo di battaglia

La guerra è tornata: tornate in campo e datevi battaglia come non mai.