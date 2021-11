Fortnite: Excel Esports annuncia la XL Community Cup

Excel Esports ha annunciato la Fortnite XL Community Cup, un torneo che da l’opportunità a tutti gli appassionati di sfidare i giocatori della squadra inglese, oltre ad alcuni influencers e al giocatore professionista di Rugby, Luke Cowan-Dickie.

Excel Esports community cup non è solo un torneo che permette alla squadra di trovare nuovi talenti, ma con la collaborazione di SpecialEffect, che si occupa di aiutare i giocatori con disabilità nel Regno Unito, il torneo rappresenta anche l’opportunità per la community di sostenere l’inclusività e le pari opportunità nel gaming tramite le donazioni durante il torneo.

In Excel Esports aspiriamo alla creazione di community migliori, includendo ogni amante del gaming che incontriamo. Siamo quindi lieti di annunciare il lancio dell’ XL Community Cup.

Abbiamo collaborato in questa iniziativa con HyperX e Beyond NRG, con loro condividiamo ideali e valori simili. Volendo aiutare i giocatori del Regno Unito e la community di Fortnite, spero di veder organizzati più tornei che incentivano e supportano questo tipo di eventi.

Le qualificazioni del torneo avranno inizio il 24 novembre alle 19 italiane, saranno presenti 32 coppie per round che si sfideranno in 4 Partite con 4 lobby diverse per arrivare alle finali del 28 novembre dove saranno presenti anche i giocatori di Excel Esports, per un totale di 6 duo invitati dall’organizzazione. Le fasi conclusive del torneo si svolgeranno dalle 15 (ora italiana) e saranno composte da 5 partite che andranno a decretare il vincitore.

Tutto il torneo sarà trasmesso via streaming sul canale di Excel Esports e le donazioni ricevute andranno a supportare SpecialEffect.