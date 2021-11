Venice 2089: su Kickstarter l’avventura del team italiano Safe Place Studio

Da qualche giorno, precisamente dal 13 novembre, è iniziata la campagna su Kickstarte di Venice 2089, primo gioco in lavorazione del team italiano Safe Place Studio. Il titolo in questione è un esplorativo con una forte componente narrativa, ambientato in un colorato mondo 2.5d, ispirato a titoli come Night in the Woods e A Short Hike.

Per sottolineare anche i luoghi d’origine del team (per quanto siano della vicina Padova), il gioco si svolge in una Venezia futura, quasi disabitata a causa degli effetti del cambiamento climatico. Il giocatore sarà nei panni di Nova: nata a Venezia, si è trasferita quando era piccola, e ora sta andando a trovare il nonno durante una pausa scolastica per una bella e rilassante vacanza.

Nova ama guidare il suo hoverboard mentre ascolta la musica. Infatti, il suo hoverboard sarà il principale mezzo di viaggio a Venice 2089. Oltretutto, ha anche un drone che gli permette di interagire con oggetti, tipo spaventare piccioni!

Il primo goal è posto a 35 mila euro e, anche se al momento ne sono stati raggiunti 3.500, ci sono ancora 23 giorni per provare ad arrivare alla meta. Qualora vogliate provare il gioco, è disponibile la demo su Steam. L’uscita è stimata a primavera 2022.

Vi avevamo già parlato di Venice 2089 alla recente Milan Games Week & Cartoomics 2021 e al Guerrilla Collective di giugno. Qui sotto il trailer di lancio della campagna Kickstarter.