GTA Trilogy: la Rockstar Games si scusa profondamente

A meno che viviate sotto una roccia, non potete assolutamente aver evitato il rilascio di GTA Trilogy e del suo “fiasco” generale. Infatti, il gioco non è uscito ben fatto sotto ogni punto di vista, e i giocatori che supportavano questa favolosa trilogia di grandi classici di un franchise epocale sono stati giustamente delusi dalla cosa. Il disappunto generale è stato talmente grande che la Rockstar Games stessa non poteva ignorare il numero sempre crescente di utenti in conflitto con questo titolo, ed hanno espresso il loro parere: nei prossimi giorni arriverà un nuovo Title Update per tutte le versioni di GTA Trilogy, che punta a risolvere i problemi tecnici e a migliorare l’esperienza complessiva. Il team di sviluppo ha già pianificato altri aggiornamenti con l’obiettivo di portare i videogiochi inclusi nella raccolta allo stato qualitativo che meritano. Questa è una buona partenza e un buon proposito per risolvere gli enormi problemi che sono sorti sin dall’inizio. Le recensioni non sono state misericordiose, e vogliamo ricordare questo ritorno della trilogia come un momento felice ed entusiasmante, specialmente con tutti i remake che stanno uscendo nell’era moderna del videogioco. Proprio per essere il più sinceri con i fan, i ragazzi di Rockstar hanno detto:

“Questi giochi classici non hanno esordito in uno stato che rispetta gli standard qualitativi della compagnia, né gli standard che si aspettano i videogiocatori”.

Vi ricordiamo che GTA Trilogy è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie S / X, Android, iOS e Windows PC dall’11 novembre, e le promesse di Rockstar fanno sembrare che la situazione si risolverà per il meglio. Ovviamente, è facile fare promesse e non mantenerle, ma la compagnia si assicura di impegnarsi a mantenere quello standard che ha sempre riservato alla sua community di fan in tutto il mondo.