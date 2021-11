Nerf Legends: ecco il trailer di lancio

Annunciato ad agosto, esce oggi 19 novembre Nerf Legends, sparatutto in prima persona con le pistole giocattolo NERF, marchio di Hasbro. Il gioco arriva si PC (via Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste la descrizione e le caratteristiche del gioco attraverso la pagina del PlayStation Store.

NERF Legends ti porta in un futuristico mondo fantascientifico in cui affronterai legioni di robot nemici e boss definitivi. Armato di una vasta gamma di pistole NERF ispirate alle loro controparti iconiche del mondo reale, bloccherai l’avanzata di nemici formidabili mentre verrai sfidato a mettere a segno i colpi più stupefacenti attraverso una serie di ambientazioni uniche e immersive. Le tue abilità con le pistole NERF saranno all’altezza della sfida? Diventerai la leggenda NERF?

• “Extreme Games Meet NERF” ambientato in luoghi fuori dal mondo, come la Fortezza assediata, Caos nella giungla, Ragnarok e Lancio dallo spazioporto!

• 15 pistole NERF autentiche nelle linee Mega, Ultra ed Elite! In più, perk e skin migliorabili per personalizzare la tua pistola!

• Colleziona potenziamenti per i proiettili come spinta magnetica, attrazione magnetica, dardi e congelamento e cambia le sorti della battaglia!

• La campagna per giocatore singolo contiene 10 robot nemici differenti e 5 battaglie boss in una serie di sfide intense

• Prove, tiri acrobatici, rompicapi e sfide di navigazione

• Mischie a 8 giocatori 4 contro 4 con modalità multiplayer online

• Usa il creatore di personaggi per personalizzare il tuo avatar!

• Si può giocare in cross-platform!