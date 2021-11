Jared Leto: l’attore vuole vedere la Ayer’s Cut

Jared Leto è stato un grande personaggio importante nel film originale di Suicide Squad. L’attore ha interpretato, infatti, nientemeno che il grande Joker, e nonostante il suo background avrebbe potuto avere qualche momento di scena in più, è innegabile che la sua parte nel criminale di Gotham è stata buona. Tuttavia, a Leto non è bastato solo questo. Passano gli anni, e la Suicide Squad di James Gunn esce per la prima volta il 6 agosto 2021, ed è un successo stupefacente. Questo ha spinto alcune persone a far si che David Ayer, regista del primo, rilasciasse una versione completa del film chiamata Ayer’s Cut, e ancora oggi le pretese si fanno molto pesanti e più forti che mai. Ironicamente, tra le persone che si sono unite al coro c’è Jared Leto stesso, il quale è ben consapevole che le scene con Joker sono ben più di quanto uno si aspetterebbe, ma Ayer ne ha tagliate molte per fare spazio alla pellicola completa in un tempo ristretto. In particolare, la relazione tra Joker e Harley Quinn sarebbe stata una parte integrante del film, ma visto che non c’è stato molto tempo di screen tra i due, quello che è successo è che non si è visto abbastanza. Leto pertanto è ferreo sulla richiesta, e vuole anche lui vedere la Ayer’s Cut, come ha detto in un’intervista a Variety. Anche se la Warner Bros non era contenta dell’idea di un rilascio del genere, non potranno di certo silenziare per sempre le richieste dei fan, i quali tempestano i social per vedere tale lavoro. Ayer ha definito la Cut come il suo capolavoro della vita, pertanto è soltanto ovvio che bisogna vedere il tutto fino in fondo. Di seguito, vi mostriamo la diretta in cui Jared Leto ha espresso il suo parere sulla questione.