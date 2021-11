World of Warcraft: abbiamo la lista dei boss dell’ultimo raid

World of Warcraft Shadowlands si avvicina alla sua conclusione, e con la patch 9.2 in arrivo all’inizio del prossimo anno, siamo abbastanza sicuri che almeno Blizzard le concederà una fine col botto. In particolare, abbiamo una lista degli 11 boss presenti nell’ultima incursione dell’espansione di World of Warcraft Shadowlands: Il Sepolcro dei Primi. La lista è la seguente:

Il Guardiano Solitario : questo enorme costrutto sorveglia l’entrata del Sepolcro dei Primi da tempi immemori, e non lascerà passare nessuno così facilmente.

Oracolo caduto Dausegne : consumata dalla magia della dominazione del Carceriere, questa sacerdotessa ora è soggiogata al suo volere.

Ingegnere Xy’mox : il nostro amico del Castello di Nathria è tornato, e si ricorda bene di noi, tanto che farà di tutto per ucciderci una volta per tutte.

Prototipo del Pantheon: Zovaal ha creato 4 copie dei grandi Eterni delle Terretetre, e li userà per spazzarci via.

Skolex , l’Insaziabile Divoratore : un gigantesco Gorm mutato ha fatto breccia nell’incursione, e ha intenzione di aggiungerci al suo menù.

Halondrus il Reclamatore : questo servitore dei Primi ha perso la sua strada alla ricerca di qualcosa di ormai perduto.

Capo Architetto Lihuvim: Lihuvim ha servito i Primi da sempre, e ha intenzione di sperimentare delle potenti armi da usare contro il Carceriere, e ovviamente noi siamo le cavie sperimentali.

Anduin Wrynn : il grande re di Roccavento ha tentato di resistere alla magia del Carceriere, ma invano. Ora, ci toccherà liberarle dal potere della dominazione e riportarlo a casa.

I Signori del Terrore: Mal’Ganis e Kin’Tessa guidano un gruppo di Nathrezim che giurano ancora una volta vendetta contro i mortali.

Rygelon : la presenza di questo Celestiale è ancora un mistero per tutti, ma forse sapremo di più sul suo obiettivo in seguito.

Zovaal: Il Carceriere di Torghast, il signore della Fauce, e una volta membro degli Eterni delle Terretetre, nonché giudice delle anime, Zovaal è pronto a reclamare la sua ricompensa finale: Azeroth, e tutta la realtà del nostro universo.