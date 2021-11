Tencent ha acquistato una quota di minoranza di Playtonic, di Yooka-Laylee

Il colosso cinese Tencent ha annunciato che ora detiene una quota di minoranza in Playtonic. Lo studio è noto per il suo lavoro sui giochi Yooka-Laylee, con talenti che originariamente hanno lavorato su Banjo Kazooie.

Playtonic avrà comunque il pieno controllo creativo sulla sua IP e sui lavori futuri. Usando il sostegno finanziario di Tencent, lo sviluppatore si espanderà in nuove aree e creerà più team.

“Sei anni fa abbiamo costruito una nave a razzo bella ed entusiasmante, abbiamo impostato una rotta che riteniamo giusta ed entusiasmante”, ha detto il fondatore di Playtonic Gavin Price. “Siamo entusiasti che Tencent sia d’accordo con quella rotta e abbia fornito un po’ di carburante per i razzi, per portare avanti la nostra missione!”

“Con l’aiuto di Tencent possiamo scalare e accelerare anche i progetti super-elettrizanti e super-segreti che abbiamo tenuto vicino ai nostri scrigni”, ha aggiunto. “Le cose diventeranno grandiose nei prossimi anni! Per favore, immaginate un’emoji ammiccante in questo momento”.

Il sostegno finanziario di Tencent dovrebbe anche aiutare Playtonic ad espandere ulteriormente la sua etichetta editoriale, Playtonic Friends, che ha già pubblicato giochi come A Little Golf Journey, Demon Turf e BPM: Bullets Per Minute in versione console. Playtonic Friends ha anche assunto Danny Spiteri come capo della pubblicazione, che in precedenza ha lavorato presso Team17 e Raw Fury. Questa assunzione permetterà allo studio di concentrarsi completamente sulla creazione di nuovi giochi.

“È passato meno di un anno da quando Playtonic Friends è stato presentato, ma è giusto dire che ha fatto un’ottima impressione in un lasso di tempo relativamente breve. La serie di titoli che sono già stati pubblicati è davvero notevole e sono entusiasta di vedere come posso aggiungere vento alle vele per aiutarci a costruire sullo slancio che abbiamo già accumulato per alimentarci nel 2022“, ha detto Spiteri.

Qui sotto potete vedere l’immagine con i due protagonisti della serie.