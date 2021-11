Wytchwood: trailer con data d’uscita

Il publisher Whitetorn Games e lo sviluppatore Alientrap hanno annunciato che l’avventura crafting game Wytchwood sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC via Steam ed Epic Games Store dal 9 dicembre. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco nella pagina Steam:

Wytchwood è un’avventura crafting game ambientata in una terra di favole gotiche e fiabe. Nei panni della misteriosa vecchia strega dei boschi, dovrai esplorare una strana campagna, raccogliere ingredienti magici, preparare incantesimi stregoneschi e dare il tuo giudizio contorto su un cast capriccioso di personaggi e creature.

Dopo tutto, come potranno mai imparare se non insegni loro la morale della storia?

Stile artistico da libro di fiabe reso con amore

Raccogliete, collezionate, coltivate e create ingredienti bizzarri: Rospi tossici, occhi di tritone e paura in bottiglia.

Cerca e inventa subdoli incantesimi e stregonerie. Trasforma gli avidi in rane! Inganna i malvagi con astute maledizioni!

Esplora un mondo allegorico di racconti, scoprendo personaggi colorati e narrazioni fantastiche.

Usa la tua arguzia e astuzia per risolvere gli enigmi e avere la meglio sugli strani mostri della foresta.

Qui sotto potete vedere il trailer.