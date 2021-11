Il nuovo video ci aggiorna sullo stato di Project L

Riot Games ha pubblicato un aggiornamento video di sei minuti su Project L, il suo prossimo gioco di combattimento ambientato nel mondo di League of Legends. Quando è stato mostrato l’ultima volta nell’ottobre 2019, il gioco era ancora in fase di ricerca e sviluppo. Ecco la descrizione del video gameplay svelato dal Senior Director ed Executive Producer, ossia Tom Cannon:

La clip di gameplay che abbiamo mandato in onda oggi a Undercity Nights nell’ottobre 2019 è ancora quello che l’industria del gioco chiama una ‘fetta verticale'”, ha spiegato Cannon in un post sul blog. “Abbiamo costruito questo per martellare l’aspetto finale del gioco, prima di andare effettivamente dentro e costruire tutti i nostri contenuti come personaggi e fasi. La nostra fetta verticale potrebbe darvi la sensazione che il gioco sia pronto, ma in realtà abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi. Quindi, anche se abbiamo fatto molti progressi, non spediremo il gioco nel 2021 o 2022.

Secondo Cannon, l’obiettivo di Riot è quello di costruire “un gioco di combattimento di altissima qualità in cui la comunità dei giochi di combattimento possa investire profondamente, giocando per anni o addirittura decenni”. Project L sarà un gioco di combattimento in stile tag-team basato sull’assistenza. I giocatori costruiranno e controlleranno una squadra di due campioni. I controlli saranno facili da imparare, ma difficili da padroneggiare. Il netcode inizierà con il rollback come base, con la tecnologia esistente di Riot Games come RiotDirect aggiunta per minimizzare il ping.

Per quanto riguarda quando il gioco uscirà, Cannon ha detto:

Beh, siamo quasi bloccati sulle cose che fanno di un gioco un gioco (gameplay di base, controlli, direzione artistica, ecc.), ma abbiamo ancora bisogno di fare cose come costruire un roster completo di campioni, progettare fasi, aggiungere menu e interfacce utente, creare sistemi di classificazione e altro. Per fare tutto questo, stiamo ancora cercando qualche altro Rioter che si unisca alla squadra! Controlla la nostra pagina delle assunzioni se vuoi aiutarci a portare Project L oltre il traguardo.

Riot Games promette di condividere “almeno due aggiornamenti” sul Project L nel 2022, a partire dall’inizio della seconda metà del 2022.