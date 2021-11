The King of Fighters XV Provato: il re dei picchiaduro è tornato

The King of Fighters XV è da poco disponibile in Open Beta in esclusiva assoluta per formato PlayStation, sia l’introvabile PS5 che l’ormai anziana ma inossidabile PS4. Anche se alcune funzioni, ci avverte il disclaimer, su quest’ultima versione potrebbero non funzionare. SNK ha deciso di rilasciare questa interessante demo per un periodo limitato, ovvero solo per tre giorni, ed esattamente dalle ore 4:00 del 20 novembre fino alle ore 15:59 del 22 novembre. Ebbene si, un range temporale molto stretto, quindi annullate qualunque impegno di vita sociale, rinunciate alla classica pizzata del sabato sera o il trekking della domenica mattina perché è tempo di darsi botte da orbi, sotto il nobile nome di Shin Nihon Kikaku ancora una volta.

The King of Fighters XV: primi pugni indimenticabili

The King of Fighters XV non ha certo bisogno di presentazioni, poiché si tratta dell’ultimo episodio di una saga leggendaria che ha letteralmente fatto la storia dei videogiochi, a partire da quel primo indimenticabile ed affascinante episodio datato 1994 e chiamato appunto The King of Fighters ’94. Da dieci anni ormai, a partire dal 2011 i capitoli utilizzano la numerazione, con The King of Fighters XI, per gli amici KOF XI, uscito su piattaforma PlayStation 2 e datato 2005. Al pari delle saghe di picchiaduro storiche, come Street Fighter, KOF ha uno zoccolo duro di appassionati che lo seguono da quasi trent’anni, e l’uscita di questa attesissima Open Beta ha reso felici milioni di fan in tutto il mondo. Dopo aver scaricato oltre cinque giga di materiale dal PlayStation Store, siamo pronti per iniziare il nostro Hand-On. Preparate i Pop Corn e scoprite il gioco insieme a noi.

Il titolo offre otto diversi personaggi giocabili utilizzabili sia in modalità online, con partite contro altri giocatori in giro per il mondo, o semplici scontri offline, tra due giocatori o contro la CPU. Una cosa molto importante è la presenza del cross-play, con sfide possibili tra giocatori che utilizzano la PlayStation 5 ed altri che invece usano la PlayStation 4. Non sappiamo ancora se la modalità crossplay sarà estesa anche a successive versioni differenti del gioco, come Xbox o PC. Le due diverse modalità offrono un totale di cinque opzioni, ovvero casual match e room match per l’online e le classiche versus, training e tutorial per l’offline. Una buona notizia per chi non ne fosse in possesso, per giocare online non è richiesto l’abbonamento al PlayStation Plus. Il titolo è stato annunciato ufficialmente durante l’evento tematico statunitense dedicato ai videogiochi di genere picchiaduro, Evolution Championship Series (EVO) 2019 svoltosi tra 2 al 4 agosto, e che si tiene ogni anno a Las Vegas, nel Nevada. Il lancio è però stato posticipato al 17 febbraio 2022 a causa dei problemi legati alla Pandemia in corso. L’attesa è quindi finalmente quasi finita. Trovate il sito ufficiale giapponese del gioco al seguente LINK.

Di seguito il roaster completo dei personaggi giocabili disponibili durante l’Open Beta di The King Of Fighters XV:

Dolores

Shun’ei

Kyo Kusanagi

Iori Yagami

Chizuru Kagura

Yashiro Nanakase

Shermie

Chris

Come in sala giochi, ma con tante feature in più!

The King of Fighters XV è un titolo sotto la direzione artistica di Tomohiro Nakata, realizzato con l’ormai classico Unreale Engine 4, ed offre un comparto audiovisivo decisamente evocativo. Gli scenari, le arene, gli elementi decorativi ed i combattenti sono realizzati in maniera impeccabile, con il loro stile personalizzato inconfondibile. Del resto la serie ci ha abituati ad un livello di qualità veramente alto in questi quasi trenta anni di onorata carriera. I protagonisti della Open Demo sono solamente otto, come dicevamo, ma il roaster della versione completa arriverà a ben trentanove personaggio giocabili, davvero un numero corposo. Veder apparire il leggendario Iori Yagami sullo schermo fa scendere decisamente una lacrimuccia ai giocatori d vecchia data. La localizzazione del titolo è parziale, con sottotitoli in italiano ma voci solamente in inglese, ma del resto è un picchiaduro, e la trama, pur interessante, è comunque finalizzata ai soli combattimenti. Per i puristi è comunque prevista la possibilità di utilizzare l’originale lingua giapponese, che dona maggior fascino al gioco.

Il gameplay è quello classico e rodato a cui la serie ci ha abituati, tra cui la classica modalità 3 VS 3 Team Battle, uno stile di gioco forse più veloce del solito, ma sicuramente molto appassionante. Oltre alle classiche combo si fanno notare lo Shatter Strike, una speciale mossa con cui difendersi in modo strategico dai colpi degli avversari, il MAX mode, che permette di utilizzare l’energia al massimo, cancellare gli attacchi e prolungare le proprie combo, le Rush effettuabili con una combinazione semplicissima di tasti, le mosse speciali di tipo EX, Super e Climax, che rendono il sistema di combattimento del nuovo KOF XV tra i più completi di sempre. La risposta ai comandi e la realizzazione tecnica sono di una precisione squisitamente nipponica. La possibilità di giocare online è una delle caratteristiche più affascinanti del gioco, oltre ad aumentare in maniera esponenziale la sua longevità. il casual match ci butterà in una partita casuale contro un altro giocatore, mentre il room match sarà una arena più tradizionale ed in cui scegliere gli avversari. Oltre a queste due opzioni, presenti nella demo, la versione completa prevederà anche il ranked match, la possibilità di allenarsi grazie all’online training, poter creare un proprio account giocatore, con l’online profile, la possibilità di salvare i replay e una apposita leaderboard. Alle modalità online si uniscono ulteriori sei opzioni offline, versus, training e tutorial sono già presenti nella Demo, ed a queste si aggiungeranno la mission, la DJ station, che permette di ascoltare la splendida colonna sonora, e la modalità storia. Lo Story Mode sarà una delle modalità più affascinanti della versione completa, ne siamo certi. Non vediamo l’ora di provare la versione completa di questo eccezionale nuovo episodio della saga.

Piattaforme: PS5, PS4, Xbox Series X, PC

Sviluppatore: SNK

Publisher: SNK

Data d’uscita: 17 febbraio 2021

The King Of Fighters XV, sviluppato da SNK Corporation e pubblicato da Koch Media, si mostra in Open Beta per un periodo di tempo limitato di soli tre giorni, dal venti al ventidue novembre in esclusiva su formato PlayStation. Il gioco completo uscirà però, oltre che PlayStation 4 e PlayStation 5 anche per Xbox Series X|S, Personal Computer dotati di Windows 10, tramite i canali Steam ed Epic Store. Al momento non è prevista una conversione per Switch. La data di uscita è fissata per il prossimo 17 febbraio 2022.