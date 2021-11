Halo Infinite: l’evento Fracture Tenrai inizia la prossima settimana, ecco i dettagli

Con l’evento dedicato al ventesimo anniversario di Halo, nella beta multiplayer di Halo Infinite che termina il 22 novembre, 343 Industries ha iniziato a delineare ciò che verrà dopo. Il primo è l’evento Fracture Tenrai che inizia la prossima settimana. Questo è essenzialmente un Battle Pass gratuito con 30 livelli dove i giocatori possono sbloccare nuove armature a tema Samurai insieme a pezzi e tre nuove skin per le armi.

Mentre l’azienda non ha fornito dettagli su quando gli altri eventi inizieranno, abbiamo imparato un po’ di più sulla loro natura. Cyber Showdown sembra aggiungere nuovi cosmetici a tema cyberspazio; Winter Contingency sembra essere l’evento natalizio; e Tactical Ops potrebbe offrire una nuova modalità di gioco. C’è anche l’HCS Spotlight che si concentra sulle varie skin esports in vista delle Halo Championship Series.

La beta multiplayer di Halo Infinite è stata pubblicata all’inizio di questa settimana e 343 Industries sta ancora lavorando per risolvere i problemi. Il titolo arriverà dalla giornata dell’8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, dove gli abbonati all’Xbox Game Pass potranno giocarlo dal lancio senza ulteriori costi aggiuntivi.

Events with free content are an integral part of #HaloInfinite’s MP seasons – and, with our 20th Anniversary event wrapping on Monday, Nov. 22, we wanted to look ahead at what’s to come.

Draw your blades for Fracture: Tenrai, arriving next week! (And that's just for starters.) pic.twitter.com/chiQiQR2pt

— Halo (@Halo) November 19, 2021