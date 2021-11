PlayStation Hits: ecco tutti i titoli in saldo su Amazon per il Black Friday

Come tutti gli anni, in occasione del Black Friday, anche per i giochi PlayStation Hits arriva il periodo dei saldi e delle novità. Sono otto i nuovi titoli che saranno disponibili su Amazon. Tra le nuove aggiunte è presente anche The Last of Us Remastered, la riedizione del capolavoro di Naughty Dog. Trovate maggiori informazioni qui. Di seguito tutti i titoli PlayStation Hits in sconto e le le loro descrizioni tramite il sito ufficiale PlayStation:

Gran Turismo Sport

Vivi il brivido della guida con le auto sportive più veloci del mondo in emozionanti gare online e modalità per giocatore singolo classiche, adatte sia ai nuovi piloti, sia ai più esperti.

God Of War

Kratos e suo figlio Atreus dovranno addentrarsi nel selvaggio regno di Midgar per vivere insieme una profonda avventura alla ricerca della propria realizzazione.

Ratchet e Clank

Accompagna il Lombax più amato della galassia e il suo amico di latta in un nuovo gioco ispirato all’appassionante episodio di debutto di questo intrepido duo.

Little Big Planet 3

Unisciti a Sackboy e alla sua incredibile squadra di nuovi amici in un’avventura sfrenata alla scoperta di un mondo misterioso e pieno di sorprese.

The Last of Us Remastered

in un mondo reso ostile dallo scoppio di una pandemia, Joel ed Ellie sono costretti da circostanze drammatiche a intraprendere un pericoloso viaggio attraverso ciò che resta degli Stati Uniti.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Prova una delle serie di giochi più ammirate di tutti i tempi e segui il viaggio irto di pericoli di Nathan Drake attraverso il mondo, dalle sue umili origini alle scoperte straordinarie.

Until Dawn

Cerca indizi per scoprire cosa sta succedendo, affronta nuove paure e scopri cose che cambieranno drasticamente il corso dei capitoli successivi.

God Of War III Remastered

Guida l’implacabile Kratos, un tempo guerriero di Sparta, nel suo viaggio dalle profondità dell’Ade fino alla vetta del Monte Olimpo, per compiere la sua sanguinosa vendetta contro gli dei che l’hanno tradito.