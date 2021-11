Elden Ring: secondo Bandai potrebbe vendere 4 milioni di copie nel primo mese

Elden Ring di Bandai Namco e FromSoftware è ancora piuttosto lontano, in quanto la sua uscita è attesa per la fine di febbraio 2022. Risulta uno dei titoli più attesi per l’anno prossimo e i fan sono sempre più curiosi ed impazienti di metterci le mani sopra. Un assaggio del gioco, i fan lo hanno avuto grazie al beta test chiuso, che ha consentito alla massa di dare uno sguardo al mondo di gioco e a qualche meccanica di gameplay.

Grazie all’enorme campagna di marketing e alla grande attesa a cui il pubblico è sottoposto, è normale aspettarsi un consistente successo commerciale per Elden Ring. L’editore, ovvero Bandai Namco, si trova d’accordo con questa affermazione. Durante una chiacchierata, in occasione di un Q&A tramite Wccftech, la società ha approfondito la questione.

L’editore, infatti, si è detto estremamente positivo nei confronti delle vendite che riuscirà a generare Elden Ring. L’azienda, a questo proposito, se ne aspetta ben 4 milioni solamente nelle prime 5 settimane dal lancio ufficiale del soulslike, ovvero entro i termini di scadenza dell’attuale anno fiscale, che sarà l’1 aprile 2022.

Non è difficile pensare ad un successo commerciale quando ci si riferisce ad un prodotto ideato e sviluppato da FromSoftware. Basti pensare a Sekiro Shadows Die Twice e delle sue 5 milioni di unità vendute a livello internazionale, oppure alla serie di giochi di Dark Souls che, in totale, ha venduto circa 27 milioni di unità, di cui 10 riferibili all’ultimo capitolo della trilogia. A questo punto, bisogna solamente rifletterci e capire se la componente open-world possa contribuire ad aumentarne ancor di più l’appetibilità.

Elden Ring, ricordiamo a tutti, ha subito un rinvio e, invece di uscire nel mese di gennaio 2022, il gioco uscirà il giorno 25 febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Di seguito potrete visionare il trailer ufficiale d’annuncio, mostrato per la prima volta due anni fa.