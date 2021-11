LevlUp Mystery Box: alla scoperta del Calendario dell’Avvento di LevlUp

Avere un Calendario dell’Avvento ormai è diventata la prassi, così come è prassi quella di assistere a molti produttori che immettono sul mercato la loro versione di tale calendario, cui utilità è quella di arrivare al Natale di giorno in giorno offrendo ogni dì un prodotto o un gadget estraibile dall’alloggiamento con il numero corrispondente alla giornata. Anche il produttore di gaming booster LevlUp da deciso di realizzare il proprio calendario dell’avvento, proponendo il LevlUp Mystery Box. Noi ne abbiamo ricevuto uno e siamo rimasti molto contenti del prodotto e dalla qualità espressa nel realizzarlo. Ma di cosa si tratta? Ve lo diciamo subito!

LevlUp Mystery Box: 24 giorni, 24 gusti misteriosi!

La confezione inviataci dal produttore tedesco, oltre ad includere il LevlUp Mystery Box di colore nero dalle imponenti dimensioni (è alto 48 cm, largo 44 cm e profondo 3,5 cm) e dalla qualità dei materiali considerabili soldi e di buona fattura, offre anche una Pro Bottle in omaggio per preparare una porzione di prodotto (qui vi spieghiamo come prepararlo). Il box speciale può essere posizionato su di un tavolo o appeso al muro e contiene 24 campioni monoporzione (8 grammi di prodotto ciascuno) diversi, che prevedono gusti inediti, gusti non più disponibili e ben 17 best-seller LevlUp. Ovviamente, il mistero risiede nel fatto che ogni giorno del calendario corrisponde ad un gusto diverso ed è impossibile prevedere quale gusto è nascosto dietro l’apposita finestra. La varietà di campioni proposti permette agli utenti di assaggiare più gusti, in modo tale da poter poi decidere il più saporito e il proprio preferito per un eventuale acquisto di un booster da 40 porzioni.

Parliamo dunque di un gadget estremamente appariscente e che sicuramente fa la sua bella figura una volta esposto. Sicuramente i content creator ci andranno a nozze, dato che potranno decidere di mostrare il LevlUp Mystery Box durante le proprie dirette e perché no, aprire una delle finestrelle e preparare il prodotto in diretta. Ovviamente, vi consigliamo di non superare la dose consigliata di una porzione di prodotto al giorno. Il calendario è acquistabile solo ed esclusivamente tramite il sito del produttore tedesco, con il prezzo base che è pari a 69.99 euro (ma attualmente scontato).