Grand Theft Auto The Trilogy: Rockstar si scusa e promette migliorie

Grand Theft Auto The Trilogy, cioè la collection che raccoglie i tre episodi di GTA che hanno fatto la storia della saga nell’era di PlayStation 2, è uscita appena una decina di giorni fa ed è stata sommersa da critiche che riguardano tutti gli aspetti del gioco: dal gameplay a sbavature tecniche, da problemi grafici a onnipresenti bug e glitch.

A cercare di fare chiarezza, è subentrata Rockstar Games, ovvero la software house “madre” di questa trilogia originale. Questa ha pubblicato una sorta di lettera di scuse sul suo portale web, in cui ha espresso il suo rammarico nei confronti dello scarso livello qualitativo raggiunto da Grand Theft Auto The Trilogy:

Ciao a tutti, vogliamo fornire un aggiornamento riguardo agli inaspettati problemi tecnici che sono venuti alla luce durante il lancio di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. In primo luogo, vogliamo scusarci sinceramente con tutti coloro che hanno riscontrato problemi nel giocare a questi titoli. La serie Grand Theft Auto, e i giochi che compongono questa trilogia iconica, sono speciali per noi come sappiamo che lo sono per i fan di tutto il mondo. Le versioni aggiornate di questi giochi classici non sono state lanciate in uno stato che soddisfa i nostri standard di qualità, o gli standard che i nostri fan si aspettano.



Per tentare di raddrizzare la situazione, Rockstar Games, successivamente, promette anche numerosi aggiornamenti che apportino quante più migliorie possibili, sia in termini grafico-tecnici che di gameplay:

Abbiamo dei piani in corso per affrontare i problemi tecnici e per migliorare ogni gioco in futuro. Con ogni aggiornamento pianificato, i giochi raggiungeranno il livello di qualità che meritano. Un nuovo aggiornamento è in arrivo nei prossimi giorni per tutte le versioni di GTA: The Trilogy – The Definitive Edition che risolverà una serie di problemi. Aggiorneremo tutti non appena sarà disponibile.

Un’altra problematica importante emersa dalle parole di Rockstar, fa riferimento agli attacchi che i membri del team di sviluppo californiano hanno dovuto subire sui social media dai fan più accaniti:

Nel frattempo, ci addolora ricevere le segnalazioni dei membri del team di sviluppo molestati sui social media. Vorremmo gentilmente chiedere alla nostra comunità di mantenere un dialogo rispettoso e civile intorno a questo rilascio mentre lavoriamo su questi problemi.

Per ultimo, ma non meno importante, è stata chiarita la situazione della rimozione delle versioni originali di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas dal Rockstar Store, nonché della rimozione della trilogia rimasterizzata da PC:

Mentre uno degli obiettivi delle edizioni definitive era quello di permettere ai giocatori di godere di questi giochi sulle piattaforme moderne per molti anni a venire, capiamo che alcuni di voi vorrebbero ancora avere le versioni classiche disponibili per l’acquisto. Aggiungeremo presto le versioni originali per PC di GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas al Rockstar Store come bundle. Inoltre, tutti coloro che hanno acquistato GTA: The Trilogy – The Definitive Edition per PC dal Rockstar Store fino al 30 giugno 2022, riceveranno queste versioni classiche nella loro libreria Rockstar Games Launcher senza costi aggiuntivi. Aggiorneremo tutti non appena questi saranno di nuovo nel Rockstar Store. Ancora una volta, vorremmo ringraziare tutti per la pazienza e comprensione mentre lavoriamo su questi aggiornamenti per assicurare che anche questi titoli soddisfino gli standard giustamente elevati di tutti gli altri. Cordiali saluti.

Grand Theft Auto The Trilogy, ricordiamo a tutti, è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch (in cloud) e PC. Qui potrete leggere la lettera originale da parte degli sviluppati della trilogia.